動作要快！400組全民免費 頭份「土窯情」11月2日9點起報名

苗栗縣頭份市公所推廣客家傳統文化、深化親子共學與跨世代交流，將於11月14日周六在中山社區發展協會活動中心旁舉辦今年「客庄土窯情 番薯共學趣」活動，市公所上午辦活動宣傳記者會，透過傳統土窯造景及在地農特產品，提前揭開活動序幕，邀全台民眾走進頭份客庄，體驗傳統焢窯文化。

市公所指出，客家文化傳承不只是保存傳統，更要讓下一代「親身參與、自然接觸」。焢窯是許多老一輩共同的童年記憶，從踩泥巴、堆土窯到開窯享用熱騰騰的番薯，每個過程都充滿生活智慧與人情味。市公所希望透過這次活動，讓大人帶著孩子一起動手做、學客語、品客家米食，在歡樂體驗中認識客家文化，讓珍貴的客庄記憶代代延續。

市長羅雪珠表示，這次活動以「大人細子共下行」為精神，規畫客語親子共學、手作DIY、客家八音、社區舞蹈、客家米食共享及在地市集等內容，結合文化傳承、親子共學與在地產業，讓民眾從「吃、玩、學、聽」不同面向感受頭份客庄魅力。誠摯邀請大家11月14日相約頭份市中山社區，一起「焢一窯、學客語、吃米食」，在番薯香與歡笑聲中感受客庄人情味。

活動報名從11月2日上午9點起，採5至6人組隊方式報名，由一人代表至頭份市公所索取並填寫報名表，額滿為止，每人限報名1組，填寫完成後繳回市公所確認後才算報名完成。市公所受理300組，另預留100組供活動當天在現場報名，不得重複報名，也不受理電話及網路報名。此外，客語親子共學活動提供300組闖關小卡，活動當天憑活動報名表兌換。

頭份市公所強調，希望透過焢窯這項充滿共同記憶的傳統活動，讓客家文化走進家庭、融入生活，歡迎全台民眾來頭份，親手焢番薯、學客語、品客家米食，共度充滿客家味與人情味的客庄周末。

頭份市公所11月14日將在中山社區發展協會活動中心旁舉辦今年「客庄土窯情 番薯共學趣」活動，市公所上午為活動宣傳，透過傳統土窯造景及在地農特產品邀全國民眾屆時踴躍報名參加。圖／頭份市公所提供

頭份市公所11月14日將在中山社區發展協會活動中心旁舉辦今年「客庄土窯情 番薯共學趣」活動，市公所上午為活動宣傳，透過傳統土窯造景及在地農特產品邀全國民眾屆時踴躍報名參加。圖／頭份市公所提供

頭份市公所11月14日將在中山社區發展協會活動中心旁舉辦今年「客庄土窯情 番薯共學趣」活動，市公所上午為活動宣傳，透過傳統土窯造景及在地農特產品邀全國民眾屆時踴躍報名參加。圖／頭份市公所提供