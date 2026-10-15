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讓愛在社區扎根 桃園社會局表揚年度守護家庭小衛星人員及團體

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
社會局長陳寶民（中）與獲獎的「資深衛星」合影，肯定他們的付出和表現。圖／社會局提供
社會局長陳寶民（中）與獲獎的「資深衛星」合影，肯定他們的付出和表現。圖／社會局提供

桃園社會局長陳寶民今日上午表揚「守護家庭小衛星」服務人員及團體，肯定他們在第一線默默付出，如同衛星般守護兒少及家庭。

陳寶民表示，今年的表揚活動還設置潛力新星、資深衛星、領航團體三個獎項，許多優秀的人員及團體被推薦參，共計10名服務人員及3個團體獲獎，兒少及家庭服務工作的貢獻獲肯定，也要對所有投入小衛星據點服務的夥伴致上感謝與敬意。

社會局說明，桃園市自2017年推動兒少及家庭社區支持服務方案（守護家庭小衛星）至今，已設置81處小衛星據點，提供電話關懷、家庭訪視、課後陪伴及親職教育等服務，並建立即時通報機制，落實社會安全網關懷服務不漏接，未來會逐年新增布點，讓兒少有更多可近、可用的課後支持資源，讓小衛星據點成為兒少及家庭的重要支持力量。

陳寶民說，今天的表揚，不只是一個獎，也是一分繼續前進的力量，大家彼此交流經驗也相互學習，讓小衛星的服務越來越貼近兒少與家庭的需要。獲獎者服務單位涵蓋社福團體、社區發展協會、教會等單位，體現兒少服務不分宗教信仰、不分公私部門的核心價值，大家都以守護兒少為共同信念，齊心織就出一張兒少安全保護網，讓愛扎根在桃園的每一個角落。

社會局長陳寶民（中）與獲獎的潛力新星合影，肯定他們的付出和表現。圖／社會局提供
社會局長陳寶民（中）與獲獎的潛力新星合影，肯定他們的付出和表現。圖／社會局提供

社會局長陳寶民（右2）與獲獎的領航團體合影，肯定他們的付出和表現。圖／社會局提供
社會局長陳寶民（右2）與獲獎的領航團體合影，肯定他們的付出和表現。圖／社會局提供

社會局長陳寶民（前排右4）與獲獎者和團體合影，肯定他們的付出和表現。圖／社會局提供
社會局長陳寶民（前排右4）與獲獎者和團體合影，肯定他們的付出和表現。圖／社會局提供

衛星 社會局 桃園

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