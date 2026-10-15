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古秀妃現勘卓蘭鎮圖書館新建工程 將借鑒「北歐最美圖書館」經驗規畫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民進黨不分區立委沈發惠（左二）今天邀客委會主委古秀妃、苗栗縣長參選人陳品安、卓蘭鎮長參選人陳春暖及卓蘭鎮長詹錦章（右二）等人現勘卓蘭鎮客庄生活交流中心及圖書館新建工程。圖／民進黨苗栗縣黨部提供
民進黨不分區立委沈發惠（左二）今天邀客委會主委古秀妃、苗栗縣長參選人陳品安、卓蘭鎮長參選人陳春暖及卓蘭鎮長詹錦章（右二）等人現勘卓蘭鎮客庄生活交流中心及圖書館新建工程。圖／民進黨苗栗縣黨部提供

民進黨不分區立委沈發惠今天邀客委會主委古秀妃赴苗栗縣卓蘭鎮，現勘卓蘭鎮客庄生活交流中心及圖書館新建工程。民進黨苗栗縣黨部強調，全案總經費約1億4645萬元，其中客委會補助9900萬元，約占總經費68％，也讓地方期待多年的重建工程往前推進。

今天的會勘行程，民進黨苗栗縣長參選人陳品安縣議員、卓蘭鎮長參選人陳春暖縣議員及卓蘭鎮長詹錦章等鎮公所相關人員參加。

民進黨苗栗縣黨部指出，卓蘭鎮立圖書館自1990年啟用，使用至今已超過35年。921地震後雖曾進行耐震補強，但2017年經台灣省土木技師公會完成耐震能力詳細評估後，認為持續進行結構補強的經濟效益有限，加上雨季滲水、藏書增加及空間擁擠等問題，已影響民眾使用與建築安全，因此建議拆除重建。 工程內容包括既有圖書館拆除整地、新建圖書館及戶外廣場整體規畫，讓後續工程推動有更明確的基礎。

陳品安期盼新館空間能與鄰近校園及社區融合，打造充滿活力的共享閱讀資源；她也強調全案造價龐大，未來將持續發揮橋梁角色，積極爭取中央資源挹注苗栗，力促偏鄉建設發展。陳春暖期盼圖書館能進一步結合卓蘭在地的饒平客家文化，讓母語向下扎根，未來將持續關注本案後續進度。

古秀妃表示，客委會借鑒芬蘭赫爾辛基頌歌圖書館的經驗，延續「文化發電機」政策精神，並結合「客庄生活交流中心」概念，希望未來圖書館兼具借書與閱讀功能，並提供長輩社交交流、後生創作發表與實作及藝術展示、策展等功能，成為地方文化發展的重要據點。

卓蘭鎮客家人口約占全鎮人口78％，同時也是台灣饒平客家文化的重要發源地。新館基地鄰近詹冰故事文學館及卓蘭國小，位處卓蘭生活圈核心，新建築將取得銅級綠建築標章，並採用大面積玻璃帷幕借景文學園區，未來可進一步串聯閱讀、教育、文學及客家文化資源，讓新圖書館兼具閱讀服務、文化推廣與社區交流功能。

沈發惠表示，中央補助到位只是第一步，後續從前期規畫設計結案、工程招標到施工管理，每個環節都必須順利銜接。這次特別邀集客委會、地方民代及卓蘭鎮公所共同現勘，就是希望把地方需求、行政程序及後續期程確認清楚。此次會勘原先即以確保後續行政程序、招標及工程期程順利銜接為主要目的。 未來也將持續與客委會、陳品安、陳春暖議員及卓蘭鎮公所保持合作，追蹤工程進度與執行品質，讓卓蘭鄉親期待多年的新圖書館早日完成，打造一座嶄新的公共建築，並成為陪伴地方發展、連結客庄生活、傳承饒平客語與文化交流的新據點。

民進黨不分區立委沈發惠今邀客委會主委古秀妃、苗栗縣長參選人陳品安、卓蘭鎮長參選人陳春暖及卓蘭鎮長詹錦章（右）等人現勘卓蘭鎮客庄生活交流中心及圖書館新建工程。圖／民進黨苗栗縣黨部提供
民進黨不分區立委沈發惠今邀客委會主委古秀妃、苗栗縣長參選人陳品安、卓蘭鎮長參選人陳春暖及卓蘭鎮長詹錦章（右）等人現勘卓蘭鎮客庄生活交流中心及圖書館新建工程。圖／民進黨苗栗縣黨部提供

民進黨不分區立委沈發惠（中）今邀客委會主委古秀妃赴苗栗縣卓蘭鎮，現勘卓蘭鎮客庄生活交流中心及圖書館新建工程。圖／民進黨苗栗縣黨部提供
民進黨不分區立委沈發惠（中）今邀客委會主委古秀妃赴苗栗縣卓蘭鎮，現勘卓蘭鎮客庄生活交流中心及圖書館新建工程。圖／民進黨苗栗縣黨部提供

民進黨不分區立委沈發惠今邀客委會主委古秀妃、苗栗縣長參選人陳品安、卓蘭鎮長參選人陳春暖及卓蘭鎮長詹錦章等人現勘卓蘭鎮客庄生活交流中心及圖書館新建工程。圖／民進黨苗栗縣黨部提供
民進黨不分區立委沈發惠今邀客委會主委古秀妃、苗栗縣長參選人陳品安、卓蘭鎮長參選人陳春暖及卓蘭鎮長詹錦章等人現勘卓蘭鎮客庄生活交流中心及圖書館新建工程。圖／民進黨苗栗縣黨部提供

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