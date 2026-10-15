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開箱中壢食安實驗檢驗室 蘇俊賓：跨局處守護校園食安問題

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市衛生局食安檢驗室首次開箱亮相，副市長蘇俊賓今天前往中壢檢驗大樓開箱。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局食安檢驗室首次開箱亮相，副市長蘇俊賓今天前往中壢檢驗大樓開箱。圖／桃園市衛生局提供

桃園市衛生局食安檢驗室首次開箱亮相，副市長蘇俊賓今天前往中壢檢驗大樓開箱。蘇俊賓表示，市府跨局處由衛生局、教育局和農業局合作，為校園食安嚴密把關，蘇俊賓說，將近20多年沒有進過實驗室，今天與衛生局長賈蔚等一同穿著白袍實驗衣操作儀器設備，化身食安檢驗員。

今日食安實驗室開箱，從檢體送達、資料核對及收樣作業開始，一步步揭開食品檢體從送驗到分析的檢驗流程，蘇俊賓也親手進行肉品中萊克多巴胺快篩，確保食材沒有不當添加物。

蘇俊賓表示，食材中的微生物、細菌、農藥殘留以及添加劑，都是確保食安的重點檢驗項目，桃園衛生局配置各項精密的檢驗儀器，檢驗認證項目由2023年的730項，提升到目前的963項，包含對團膳業者、學校自有廚房以及食材供應商的抽驗數也年年提升，後續將持續由農業局做好源頭把關、教育局落實通報以及衛生局加強檢驗，跨局處共同守護校園食品安全。

衛生局表示，今日展示精密儀器如何應用於蔬菜、肉品與加工食材的檢驗，呈現農藥、動物用藥及食品添加物等不同檢驗項目的把關方式。從檢體前處理、儀器分析到結果判讀，每一步都需要嚴謹程序與專業判斷，讓平常較少被看見的檢驗工作，透過現場操作與解說具體呈現。

衛生局強調，校園午餐安全需要源頭管理、現場衛生、供餐管理與科學檢驗共同把關。市府將持續強化跨局處合作，追蹤查核缺失改善，並運用抽驗與檢驗結果精進管理，從供應端到校園餐桌層層把關，讓孩子吃得安心、家長更加放心。

蘇俊賓 中壢 食安

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