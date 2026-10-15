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桃園市立醫院觀音分院沒病房？議員吳進昌反駁：市長下周跟鄉親說明

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員吳進昌預告張善政下周一到觀音區，面對面跟鄉親說明市立醫院分院的規畫內容和進度。圖／吳進昌臉書
議員吳進昌預告張善政下周一到觀音區，面對面跟鄉親說明市立醫院分院的規畫內容和進度。圖／吳進昌臉書

桃園市政府推動市立醫院，八月取得衛福部設立許可，著手推動八德總院與3處分院，其中觀音區分院在原本的草漯市場用地（大觀路二段、福興街一帶），議員吳進昌表示，市長張善政下周一（19日）在到地方說明分院的規畫內容和進度，地方仍盼今年順利完成招標，明年實質動工，早日啟用。

吳進昌不諱言一到選舉耳語謠頭滿天飛，說市立醫院觀音分院規畫內容反覆，事實上分院原本就規畫分兩期作業，一期就是原先的市場用地，一、二期隔一條福興街。如今二期因為與地主很支持地方蓋醫院，他向市府爭取一、二期同時動工，市府認為可行，市長因為先前在地方辦市政說明會只談到一期，因決定19日到觀音跟鄉親說清楚。

市府表示，市立醫院觀音分院現在是一、二期合併執行，包括門診、檢驗、住院一應俱全。吳進昌指出，觀音位處沿海，鄰近的新屋區人口遠不及觀音，早已有部桃新屋分院，鄉親長年期盼地方上能有公立醫院，如今市府規畫市立醫院，並確定觀音區要設「桃園市立醫院觀音分院」，市府團隊積極推動，以及地方各界共同努力，終於一步一步從地方的期待，朝向實現的目標邁進，而且包含病房住院，並非謠言所指沒有病房。

張善政今年八月三日在觀音區市政說明會上，表示觀音分院未來除完善硬體設施，也將與大型醫療院所合作，引進專業醫療團隊，並串聯基層診所、衛生所及長照機構，整合病歷、檢查與用藥資訊，建立分級醫療及轉診合作網絡。在分院完成前，市府也已透過健康E管家服務據點、社區共享型健康量測站及行動電腦斷層（CT）車，將健康管理與肺癌篩檢服務送入社區；其中行動CT車首站即進駐觀音，降低居民跨區就醫及往返醫院的負擔。

觀音 議員 桃園市

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