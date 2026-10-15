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好評之後…中壢舊城人本路網再擴大 元化、中正及大同路列改造重點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府推動中壢舊城再生，除改善人行環境，也盼透過市集活動、店家延伸營運及公共藝術，增加街道使用的多元性。圖／桃園市都發局提供
桃園市政府推動中壢舊城再生，除改善人行環境，也盼透過市集活動、店家延伸營運及公共藝術，增加街道使用的多元性。圖／桃園市都發局提供

桃市府推動中壢舊城區再生，都發局表示，除近年陸續改善延平路、復興路及博愛路等街道人行環境，也規畫自2027年至2030年啟動第二階段人本街道網絡改造，將元化路、中正路及大同路列為重點路段，進一步串聯中壢火車站、老街溪與周邊商圈，並透過街道景觀整合、公共藝術及多元活動空間，改善舊城步行環境，帶動商業活動與地方發展，讓民眾願意重新走入街道。

都發局指出，中壢舊城再生以「好走、好逛、好有趣」為願景，透過人本街道網絡串聯重要交通節點、商業區及文化場域，逐步改善過去以車輛通行為主的道路環境，讓街道不再只是交通空間，更能成為市民休憩、購物及參與公共活動的場所，獲市民好評。

第一階段改造期程為2024年至2026年，涵蓋養護工程處負責的延平路、中壢區公所辦理的元化路197巷、工務局推動的中正公園日光大道，以及都發局執行的復興路、博愛路與康樂路歷史文化通學廊道，藉由不同局處分工，逐步建立舊城區步行網絡。

其中，復興路透過人行空間整理、植栽及道路景觀改善，重新塑造街道風貌；博愛路與康樂路結合通學需求及歷史文化特色，讓學生與居民擁有更友善的步行環境。配合台灣設計展，中壢區公所另推動溪洲街及中華路二段人本街道改造，擴大整體改善範圍。

都發局說明，人本街道改造不僅著重人行道鋪設，更強調舒適、安全與無障礙通行，並統一鋪磚、車阻、電燈桿及號誌桿的色彩與樣式，搭配電桿、纜線地下化，提升街道整體美感。此外，市府將壢小故事森林、綠苑環教中心等特色場域融入街道系統，並透過市集、店家延伸營運及公共藝術，創造更多元的街道活動空間，增加民眾停留及探索舊城的機會。

都發局指出，第二階段預計2027年至2030年推動，改善範圍包括元化路火車站至慈惠三街、中正路火車站至老街溪，以及大同路新生路至中正路，期望進一步補足舊城區步行網絡，串聯既有改造成果，同步活絡商業活動、展現文化深度，帶動中壢舊城再生發展。

桃園市政府推動中壢舊城再生，除改善人行環境，也盼透過市集活動、店家延伸營運及公共藝術，增加街道使用的多元性。圖／桃園市都發局提供
桃園市政府推動中壢舊城再生，除改善人行環境，也盼透過市集活動、店家延伸營運及公共藝術，增加街道使用的多元性。圖／桃園市都發局提供

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