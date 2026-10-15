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中壢中運、興元社宅今動工 2030年可完工入住、提供608戶社宅

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市副市長王明鉅今天出席「中運段50 與235地號新建社會住宅」聯合開工動土典禮，宣告2基地社宅工程正式動工。記者江婉儀／攝影
桃園市副市長王明鉅今天出席「中運段50 與235地號新建社會住宅」聯合開工動土典禮，宣告2基地社宅工程正式動工。記者江婉儀／攝影

桃園社宅持續建設中，桃園市副市長王明鉅今天出席「中運段50與235地號新建社會住宅」聯合開工動土典禮，宣告2基地社宅工程動工。本案工程經費約50億500萬元，預計興建608 戶社會住宅，並計畫於2030年底完工入住。

本案2處基地分別為「中壢六號中運社宅」鄰近捷運G27站，與「中壢七號興元社宅」鄰近捷運G26站，鄰近中壢體育園區， 「中運社宅」與「興元社宅」基地面積分別約7900平方公尺及7200平方公尺。全案兩基地規畫地下2層、地上13至14層，共6棟建築，提供一房、二房及三房等多元房型，滿足青年、小家庭及多元型態居住需求。

基地交通條件便利，鄰近國道1號平鎮系統交流道，並可銜接環中東路、龍岡路及中山東路等主要幹道。隨著中壢體育園區及桃園捷運綠線G26、G27站完成後，可透過步行系統串聯捷運站區，提升大眾運輸可及性與整體生活機能。

桃園市住宅發展及都市更新處表示，本案延續「社宅為鄰里核心」的設計理念，於社宅規畫公托中心、身障服務中心及南桃園服務據點等社會福利設施，並透過戶外景觀空間與鄰近公園串聯，提供兼具居住、照顧及社區交流功能的生活環境。公共空間亦將提供周邊居民共享，使社會住宅不僅提供安心居所，更成為串聯鄰里生活的重要節點。

王明鉅表示，桃園的社宅自建比例最高，新北、台中都來桃園取經，桃園的社宅政策包含租金補貼、包租代管，及用容積獎勵鼓勵建商蓋好房子後，給市府做可負擔住宅，光是中壢運動園區，就可提供超過300戶的可負擔住宅，等中央通過可負擔自治條例，就能提供年輕人、小家庭用約一半的價格，與有一個穩定的住所。

都更處指出，桃園市社宅目前已入住14處共4374戶，興建中9處共2043戶，另包含前天日開工的中壢捷運A21「環北社宅」，共有14處基地約4669戶將陸續開工，預計全桃園市社宅於2030年完工總數將達1萬戶。

桃園市副市長王明鉅今天出席「中運段50 與235地號新建社會住宅」聯合開工動土典禮，宣告2基地社宅工程正式動工。記者江婉儀／攝影
桃園市副市長王明鉅今天出席「中運段50 與235地號新建社會住宅」聯合開工動土典禮，宣告2基地社宅工程正式動工。記者江婉儀／攝影

中壢六號中運社宅完工模擬圖。圖／桃園市都市發展局提供
中壢六號中運社宅完工模擬圖。圖／桃園市都市發展局提供

中壢七號興元社宅完工模擬圖。圖／桃園市都市發展局提供
中壢七號興元社宅完工模擬圖。圖／桃園市都市發展局提供

中壢 社宅 王明鉅

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