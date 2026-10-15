第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專一」用地 禾榮科技15.55億元得標

苗栗縣後龍高鐵特定區產業專用區2.19公頃「產專二」用地，今天第43次招標，禾榮科技公司以15.55億元得標，縣政府第一時間宣布好消息，表示為生醫產業布局注入新動能，另塊「產專一」也值得期待，高鐵特定區發展邁出重要一步。

高鐵特定區2012年完成公共設施開發，縣府工商發展處表示，高鐵產專區多年來因基地面積大、投資金額門檻高及開發條件等因素，招商屢遇挑戰，縣府持續協調中央、檢討土地使用與開發條件，媒合企業投資，工商發展處及衛生局協助招商及投資服務的跨處合作，促成產專二歷經42次流標，今天終於順利標售。

禾榮科技標得產專二，面積約26620坪，緊鄰高鐵苗栗站，座落高鐵特定區核心位置，基地建蔽率60%、容積率350%，具備整體規畫與開發條件，後續開發計畫須提送苗栗縣都市計畫委員會審議，並依相關規定辦理都市設計審議及建築許可。

工商發展處長詹彩蘋指出，土地標售完成後，縣府將透過「一投資一專案」服務，掌握禾榮科技的投資規畫與實際需求，協調相關單位辦理後續開發審議及申辦事項，積極協助投資落地。未來隨開發計畫逐步推進，期盼帶動相關產業合作、增加在地就業機會，並為後龍地區商業及生活服務帶來新的成長動能。

苗栗縣長鍾東錦表示，歷經42次流標，縣府持續努力，就是要讓地方等待多年的發展機會真正實現，土地標售出去是起點，讓企業扎根、讓人才留下、讓鄉親共享成果，才是縣府招商的真正目標，縣府將把握桃竹苗大矽谷的發展契機，串聯既有科技產業與新興生醫能量，讓後龍高鐵特定區從交通門戶進一步成為產業發展的重要據點，為青年創造留鄉、返鄉的機會，也為苗栗下一個世代奠定更穩健的發展基礎。

苗栗縣後龍高鐵特定區產業專用區2.19公頃「產專二」用地，今天第43次招標，禾榮科技公司以15.55億元得標。圖／苗栗縣政府提供