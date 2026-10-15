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新竹21萬面門牌擬全面換新 議員質疑沒市民參與、市府這樣回

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
時代力量新竹市議員林彥甫認為，門牌以行政區直接區分城市意象過於簡化。記者黃羿馨／攝影
時代力量新竹市議員林彥甫認為，門牌以行政區直接區分城市意象過於簡化。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府規畫4年斥資近3000萬元，全面換發全市21萬多面門牌，市議員林彥甫質疑，門牌因參加國際設計獎暫不公開設計圖，缺乏市民參與；市府回應，審議期間已向議員展示設計圖，未來將分階段換發並搭配自然汰換。

時代力量新竹市議員林彥甫指出，市府規畫分4年花費近3000萬元，將全市21萬多面門牌全面換新，116年度原編列722萬餘元，預計先換發5萬3000多面，但議會審查預算時，新式門牌究竟長什麼樣子卻引發爭議。

林彥甫表示，市府說明新式門牌設計已報名參加國際「2026 Good Design Award」設計獎，預計11月初確認獲獎資格，因此暫時無法對外公開。他質疑，門牌與市民生活息息相關，設計過程卻沒有市民參與，若只為參賽拿獎而不公開設計，恐有「只在乎作秀、不在意市民意見」之嫌。

林彥甫指出，經時代力量黨團要求，市府僅以文字說明設計概念，將東區、北區及香山區依不同城市節奏與空間尺度設計，其中東區代表科技產業驅動的高速程式系統；北區保有高密度歷史街區與生活紋理；香山則展現與自然環境共存的開闊節奏。

不過林彥甫認為，以行政區直接區分城市意象過於簡化，例如東區仍有許多透天厝及老屋，北區南寮較具風、海特色，金雅、士林等重劃區則高樓林立，未必適合以「歷史紋理」概括。

時代力量黨團原提案全數刪除722萬餘元預算，主張應待設計公開、計畫更完善後再提案，經黨團協商後最終刪減200萬元。林彥甫表示，預算通過後仍會持續追蹤設計及執行情形，要求市府納入市民意見，避免強迫民眾換發門牌。

新竹市政府民政處表示，有關新式門牌設計及換發計畫，市府重視議會監督及市民意見，於預算審議期間已向議員展示設計圖並充分說明，惟考量國際設計獎參賽程序及整體對外說明規畫，暫不提供設計圖檔。

至於門牌換發方式，市府尊重議會意見，將考量各區實際需求，採分階段換發並搭配自然汰換機制，兼顧市民需求及政策推動效益。

新竹市政府規畫4年斥資近3000萬元，全面換發全市21萬多面門牌，市議員林彥甫質疑，門牌因參加國際設計獎暫不公開設計圖，缺乏市民參與。圖／林彥甫提供
新竹市政府規畫4年斥資近3000萬元，全面換發全市21萬多面門牌，市議員林彥甫質疑，門牌因參加國際設計獎暫不公開設計圖，缺乏市民參與。圖／林彥甫提供

門牌 議員 新竹

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