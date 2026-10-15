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為恭與清大學士後醫學系培育人才 明年起成為社區醫療及長照合作醫院

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市為恭醫院與清大合作，由院長李文源( 右）與清大生命科學及醫學院院長陳令儀共同簽署合作備忘錄。圖／為恭紀念醫院提供
苗栗縣頭份市為恭醫院與清大合作，由院長李文源( 右）與清大生命科學及醫學院院長陳令儀共同簽署合作備忘錄。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院與國立清華大學生命科學及醫學院學士後醫學系推動「社區醫療長照教學合作」，雙方今年5月完成合作計畫及簽定合約。為恭醫院表示，因應清大學士後醫學系招生人數增加，預計明年1月起擴增合作醫院，為恭成為清大社區醫療與長照教學合作醫院之一，將提供學生深入苗栗在地社區及長照場域的學習機會，讓醫學生從臨床醫療進一步理解社區健康與長期照護需求。

透過此次合作，為恭將結合多年深耕苗栗地區的醫療服務經驗及社區醫療、長照及健康促進等在地資源，提供清大學士後醫學系學生實務學習場域，讓醫學生有機會走出醫院、走進社區，實際接觸不同生命階段及健康需求的民眾。

李文源指出，醫學教育不應只停留在醫院內的臨床訓練，隨台灣高齡化及疾病型態改變，醫師未來除具備診斷與治療能力，也必須理解社區健康、長照及家庭照顧等面向。為恭長期深耕苗栗在地，從急重症醫療到社區健康促進及長照服務，累積完整的在地醫療經驗，榮幸能成為清大學士後醫學系的教學合作夥伴，期待透過雙方合作，讓醫學生更早接觸社區與長照現場，培養以人為本、貼近在地需求的醫療視野。

他指出，此次合作以「社區醫療與長照教學」為核心，未來將依課程規畫安排學生進入相關醫療及照護場域，透過臨床觀察、社區實務及長照服務等學習方式，認識從疾病治療到健康促進、疾病預防及長期照護的完整照護歷程。為恭也將依教學需求安排臨床教師及相關專業人員，結合第一線實務經驗，協助學生了解基層醫療與長照服務實際運作。

李文源表示，此次與清大合作不僅深化醫學教育，也讓苗栗在地醫療場域進一步與大學醫學教育接軌，透過真實的社區與長照場域，讓學生理解人口高齡化、慢性病照護、家庭支持及社區健康等在地需求，培養整合醫療與社區照護的能力。

李文源強調，深化臨床教學、社區醫療及長照服務，並透過跨校、跨院合作培育具備臨床專業、人文關懷及社會責任的醫療人才，期待清大學士後醫學系學生透過在苗栗的學習與實務經驗，將所學專業帶進社區，為在地健康照護及台灣醫療與長照發展注入新力量。

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院與清大生命科學及醫學院共同培育醫療人才，雙方已簽署合作備忘錄，明年元月起為恭將成為清大社區醫療與長照教學合作醫院。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院與清大生命科學及醫學院共同培育醫療人才，雙方已簽署合作備忘錄，明年元月起為恭將成為清大社區醫療與長照教學合作醫院。記者胡蓬生／攝影

為恭醫院與清大生命科學及醫學院共同培育醫療人才，雙方簽署合作備忘錄，明年元月起為恭將成為清大社區醫療與長照教學合作醫院。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院與清大生命科學及醫學院共同培育醫療人才，雙方簽署合作備忘錄，明年元月起為恭將成為清大社區醫療與長照教學合作醫院。圖／為恭紀念醫院提供

長照 清大 社區醫療

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