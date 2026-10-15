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參選人撞臉「閃身步」教授爆紅 本尊受訪曝：盼把熱度轉為助力
近期中國一段「閃身步」舞蹈影片在台灣掀起大批網友的模仿與討論熱潮。日前有網友在社群平台 Threads 上驚喜發現，新竹縣竹東鎮第一選區鎮代參選人蕭仲明，外貌竟神撞臉「閃身步」影片中的北京舞蹈學院教授趙鐵春。貼文曝光短短一天內，便狂吸超過12萬人按讚，更創下近200萬次的超高瀏覽量。
對此，蕭仲明接受本報訪問時笑稱，自己是在上班途中由同事透過通訊軟體傳訊告知，才得知自己「暴紅」。他回憶當時同事傳訊笑說：「欸，你紅了！」他還一頭霧水反問原因，對方才指著照片說他長得像「閃身步那個教授」。
蕭仲明坦言自己起初感到相當驚訝，因為平時在清潔隊上班，在清潔隊近9年，生活仍以工作為主，沒想到收完垃圾看手機時，發現貼文已經突破萬讚。他幽默表示，以前大多被稱長得像「傑森·史塔森」，沒想到現在又像閃身步教授。
蕭仲明表示，自己覺得很開心，也是希望能由這一波的熱度來推廣自己的政見。這也是為了竹東的未來，他的政見包含社福、交通安全、長照、托育之類，希望可以逐步改變竹東。
雖然意外因「撞臉」受到關注，但蕭仲明強調，自己的重心依然放在清潔隊的工作上。他也笑說，現在連收垃圾時，民眾都會熱情叫他「閃身步」，還會揮手打招呼。他對於能藉由這波熱度讓更多人認識自己與政見感到很開心，期盼能藉此推廣竹東未來的各項建設與交通安全發展。
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