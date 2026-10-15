參選人撞臉「閃身步」教授爆紅 本尊受訪曝：盼把熱度轉為助力

近期中國一段「閃身步」舞蹈影片在台灣掀起大批網友的模仿與討論熱潮。日前有網友在社群平台 Threads 上驚喜發現，新竹縣竹東鎮第一選區鎮代參選人蕭仲明，外貌竟神撞臉「閃身步」影片中的北京舞蹈學院教授趙鐵春。貼文曝光短短一天內，便狂吸超過12萬人按讚，更創下近200萬次的超高瀏覽量。

對此，蕭仲明接受本報訪問時笑稱，自己是在上班途中由同事透過通訊軟體傳訊告知，才得知自己「暴紅」。他回憶當時同事傳訊笑說：「欸，你紅了！」他還一頭霧水反問原因，對方才指著照片說他長得像「閃身步那個教授」。

蕭仲明坦言自己起初感到相當驚訝，因為平時在清潔隊上班，在清潔隊近9年，生活仍以工作為主，沒想到收完垃圾看手機時，發現貼文已經突破萬讚。他幽默表示，以前大多被稱長得像「傑森·史塔森」，沒想到現在又像閃身步教授。

蕭仲明表示，自己覺得很開心，也是希望能由這一波的熱度來推廣自己的政見。這也是為了竹東的未來，他的政見包含社福、交通安全、長照、托育之類，希望可以逐步改變竹東。

雖然意外因「撞臉」受到關注，但蕭仲明強調，自己的重心依然放在清潔隊的工作上。他也笑說，現在連收垃圾時，民眾都會熱情叫他「閃身步」，還會揮手打招呼。他對於能藉由這波熱度讓更多人認識自己與政見感到很開心，期盼能藉此推廣竹東未來的各項建設與交通安全發展。

新竹縣竹東鎮第一選區鎮代參選人蕭仲明與竹北市市民代表曾玉菱合影。記者郭政芬／攝影

有民眾笑稱蕭仲明長得很像「閃身步」教授，開心合照留念。記者郭政芬／攝影