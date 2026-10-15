拉拉山躍暗空勝地 桃園串聯深度旅遊

桃園市長張善政昨出席二○二六國際暗空論壇，接受國際暗空協會（ＤＳＩ）頒發拉拉山「暗空勝地」認證。張善政說，拉拉山正式成為台灣首座獲此認證的場域，能順利通過審查，有賴市府團隊、復興區公所、台灣暗空協會、在地居民、旅宿商家及泰雅族部落齊心投入。

「暗空勝地」認證門檻嚴謹，申請場域須鄰近五萬人口以上與城鎮五十公里範圍內、屬免費對公眾開放空間，更要求三分之二以上的戶外光源符合暗空照明原則。拉拉山兼具豐富生態、泰雅文化與純淨星空資源，市府全面盤點、改善光源，並訂定桃園市光汙染防治要點，建構完善管理機制。

張善政指出，取得國際認證是光害防制重要里程碑，市府將持續落實光害防治，串聯生態旅遊、森林體驗、泰雅文化與在地產業，邀請國內外旅客走入拉拉山，認識山林與原鄉故事。未來也將健全相關法規、推動畫設光敏感區，期盼從拉拉山出發逐步擴大至全市，守護珍貴夜空。

國際暗空協會主席Nalayini Brito-Davies表示，照明規範的建立與審查是認證歷程中極具挑戰的一環，拉拉山在實踐暗空保育的同時，兼顧在地居民生活需求與原住民族文化保存，樹立了公私協力與文化共存的典範。

桃園市觀旅局指出，市府已改善認證範圍內逾四百盞公有路燈，輔導數十家旅宿業者簽署「暗空勝地管理公約」，並推動拉拉山遊客中心轉型為暗空教育基地；另規畫北橫十三條暗空主題深度遊程，整合日夜間體驗，延長旅客停留時間，帶動部落觀光與在地產業發展。