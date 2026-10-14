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桃捷綠線北段拚通車 再2站開箱、試運轉前置預備中

中央社／ 桃園14日電

桃園捷運綠線北段7站力拚今年底通車。桃園市長張善政今天開箱其中的G14站及G15站時表示，優先通車路段列車的性能測試及整備工作已陸續完成，預計月底展開試運轉前置準備工作。

桃園捷運綠線第一階段通車段共7站，自G11藝文特區站至G15b坑口站，串聯桃園藝文特區、蘆竹地區及機場捷運，預計今年底通車。

張善政今天從G14蘆竹中正北站上車搭乘至G15水尾站，過程平穩順暢；張善政表示，由西門子團隊建置的號誌系統已完成階段性檢驗，優先通車路段所需的10列列車，性能例行測試及相關整備工作也已陸續完成，預計10月下旬將展開試運轉前置準備工作。

張善政表示，試運轉是通車前驗證整體系統運作穩定度的重要環節，後續將持續依照測試及整備期程推進各項工作，逐步完成通車前的相關準備。

桃園市政府捷運工程局表示，北機廠及7座車站的消防檢查、無障礙勘檢均已全數通過；建物管理系統（BMS）串接完成，電梯及電扶梯皆取得使用許可。

捷工局也說，為提前因應通車後沿線人流及交通需求，與交通部公路局中壢工務段及大園區公所推動從南青路至坑菓路、全長約3公里的雙向人本空間優化工程。

捷工局表示，台四線為捷運綠線沿線重要道路，首條人本示範道路（中正北路）已於今年7月30日竣工，本次台四線路段為接連完成的第二條人本示範道路，已在9月24日竣工，兩階段工程總計完成約5.8公里捷運廊帶的軟硬體設施升級。

桃捷 張善政

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