裕隆汽車首辦火炎山攝影挑戰比賽 讓更多人看見火炎山之美

裕隆汽車製造股份有限公司就在苗栗縣三義鄉火炎山旁，今年首度辦理「2026 Drive Nature 火炎山攝影挑戰比賽」，共有34件作品參賽，第一名邱治濱以「火炎山下的彩繪列車」脫穎而出，裕隆汽車還會持續辦理攝影比賽，讓更多人透過鏡頭看見火炎山之美。

裕隆汽車2026 Drive Nature 火炎山攝影挑戰比賽，34件作品參賽，評選出前三名，及5名優選、3名佳作，農業部林業及自然保育署秘書周以哲等人今天頒獎，現場增設「最佳青睞獎」，其中，第一名火炎山下的彩繪列車作品，邱治濱捕捉晨間光線穿透雲層、照亮山脈，恰逢彩繪列車駛過的精彩瞬間，評審肯定精準掌握拍攝時機，構圖、色彩與光線相互呼應，尤其火炎山在畫面中顯得雄偉而鮮明，充分呼應競賽主題。

第二名蔡依茹「火炎山倒影之美」作品，以陽光下的山景與水池倒影相映，呈現火炎山獨特地貌，獲評審肯定構圖比例精準、畫面優美；第三名邱淑萱「花現火炎山之美」，將火炎山與鮮豔花海融入畫面，以和諧色彩呈現貼近自然的真實美感。

裕隆汽車攜手林保署持續關心推動火炎山生態保育與環境教育，今年首次辦理攝影比賽，讓保育理念從實際參與延伸至影像傳播，以攝影串起人與土地的連結，也為環境教育開啟更多對話，未來裕隆汽車持續辦理攝影比賽，透過多元保育行動，讓更多人感受火炎山之美。

裕隆汽車製造股份有限公司「2026 Drive Nature 火炎山攝影挑戰比賽」今天頒獎，裕隆汽車永續長卓哲宇（左一）與得獎者合影。圖／裕隆汽車製造股份有限公司提供