竹北活動中心卡關原因曝 公所：逐一排除前任七大缺失、盡速拚啟用

竹北市民活動中心綜合大樓接手進度94%卻近4年未全開，引發質疑。竹北市公所今反駁，主體完工後因前任遺留七大工程缺失，直到去年9月才取得使用執照，目前投入1.36億內裝，1、2樓力拚10月底啟用，5至7樓預計11月底完工。

民眾黨竹北市民代表參選人李心然今在臉書質疑，竹北市長鄭朝方接手竹北市民活動中心綜合大樓時，主體進度已達94%，但近4年仍未全棟啟用，經費更從原主體工程約2.18億元增加至逾3.5億元，要求鄭朝方說明工程期程、經費及行政延宕原因。

對此，竹北市公所主秘陳家緯表示，大樓主體工程竣工後，因使用執照取得問題，導致後續內裝工程遲遲無法推進。鄭朝方上任後，陸續處理前任遺留下的七大工程缺失，包括工程發包階段減項錯誤，安全指示、標示等必要設備未納入，以及材料與設計圖不符、變更設計後引發履約爭議等問題。

陳家緯指出，工程另遭遇疫情造成工期延誤、建築物料價格飆漲，以及樓板過低導致天花板施工困難，必須辦理建照變更，施工期間也發生鄰損問題。公所逐項處理後，去年9月才順利取得使用執照，並同步啟用地下停車場。

至於李心然質疑工程經費增加，陳家緯表示，後續內裝工程今年4月開工，目前總裝修經費為1.36億元，其中包含客委會核定補助5000萬元，工程持續趕工，各樓層將依完成進度分期啟用。

其中1、2樓規畫為圖書館，室內裝修已完成，目前辦理消防查驗，力拚10月底啟用；3、4樓則待竹北市民代表會評估作為辦公室及議事堂的可行性。

5、6樓規畫為調解會及竹義里活動中心，7樓則為展演廳，目前裝修工程持續進行，預計11月底完工。公所表示，後續將持續督促施工品質及相關程序，盡速提供市民安全、完善的公共空間。