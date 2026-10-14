影／新竹高翠路氣爆後續！53戶已完成修繕 達成率近9成

新竹市長高虹安今天下午前往高翠路氣爆事故受災現場關心居民生活情形及住宅修繕進度，並感謝消防局、民政處、東區區公所及里長共同投入災後復原工作。高虹安說，住宅修復不僅關係房屋安全，更牽動每個家庭的生活與安心，市府將持續掌握住戶需求，提供必要協助。目前61戶受損住宅中已有53戶完成修繕，完成率達86.8%，其餘案件也持續推進，市府將全力協助居民逐步恢復正常生活。

高虹安指出，氣爆事故帶來的衝擊，不會隨著現場清理完成而結束。從事故發生後的緊急救援、安置關懷，到後續住宅修繕及權益保障，市府始終持續關注受災居民的需求，並透過跨局處合作與逐戶關懷，協助排除復原過程中的困難，陪伴居民逐步重建安定生活。

高虹安指出，事故發生後，市府立即啟動跨局處應變機制，投入緊急救援、事故調查、建築安全評估及災後復原工作，並在依法辦理的前提下，加速各項協助措施。針對住宅修繕費用，市府動支災害準備金提供協助，並透過債權讓與機制，由市府就受讓的損害賠償請求權統一向肇事第三人追償，減輕居民自行求償的負擔，讓受災家庭能將更多心力放在家園修復與生活重整。

市府說明，事故共造成61戶住宅受損，消防局委託第三方公正單位及專業技師辦理現場勘查，估算或鑑定受損項目，作為後續修繕費用核發依據。目前已有53戶完成修繕，市府將持續追蹤其餘住戶的修復情形，協助排除修繕及補助申請過程中的問題，預計於今年12月底前完成相關修繕及補助等作業，盼協助居民早日恢復正常生活。

今天現場，當地居民及里長也肯定消防局積極協助聯繫專業技師到府勘查、估價，並耐心說明申請程序、回應住戶疑問，透過加速審查及費用核發，減輕受災家庭的經濟壓力。市府將持續追蹤尚未完成修繕住戶的需求，並從此次事故汲取經驗，檢視及強化餐館業用氣安全管理與宣導，將災後復原經驗轉化為具體的事前預防措施，降低類似事故發生的風險。陪伴受災居民修復家園、重拾安心日常，攜手打造更安全、宜居的新竹市。

新竹市長高虹安今天下午前往高翠路氣爆事故受災現場關心居民生活情形及住宅修繕進度。記者王駿杰／攝影