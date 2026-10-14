苗栗市圖2248萬元施工升級 預計明年7月開館

苗栗市公所爭取教育部「提升公共圖書館閱讀環境計畫」補助1300萬元，公所自籌948萬元，辦理市立圖書館改善工程今天開工，從空間機能、地方文化，及智慧科技等面向整體規畫施工，預計明年5月完工，提升館舍使用效能及公共服務品質。

市圖「提升公共圖書館閱讀環境計畫」改善工程，今天開工祈福，苗栗市長余文忠、縣政府教育處圖資科科長王森龍，及大同國小校長謝美桃等人參與，預計明年5月竣工、7月開館營運，期盼打造更舒適優質的閱讀空間，持續推廣閱讀風氣。

市公所指出，改善工程重新檢視館舍空間配置及使用機能，以人本、友善及多元使用為規畫方向，除閱讀及圖書借閱外，並融入藝文展覽、閱讀推廣及交流等功能，打造舒適且具彈性的公共閱讀空間；此外，持續蒐集及保存地方人文史料與生活記憶，透過閱讀、展示及推廣活動，讓圖書館成為認識苗栗、閱讀地方故事及傳承在地文化的重要場域。

另，地方文化元素融入館內空間設計，於兒童閱讀區導入𪹚龍文化圖騰，以彩繪方式呈現，閱讀與活動中認識地方傳統文化；建置RFID智慧型圖書館流通安全系統，簡化圖書借閱及管理作業，並導入自助借還書等智慧服務，提升圖書館服務效率與品質。

余文忠表示，圖書館環境改善是中央與地方共同投入的重要建設，展現中央支持與地方積極推動的成果，不只是改善館舍環境，更是從空間、文化到智慧服務進行整體升級，重新定位市立圖書館在城市文化與公共服務中的角色，打造兼具閱讀、學習、文化傳承及交流功能的公共空間，讓圖書館成為苗栗市重要的文化服務據點。

苗栗市立圖書館「提升公共圖書館閱讀環境計畫」改善工程，今天開工祈福，預計明年7月開館營運。圖／苗栗市公所提供

苗栗市立圖書館「提升公共圖書館閱讀環境計畫」改善工程，今天開工祈福，預計明年7月開館營運。圖／苗栗市公所提供