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善心者慷慨捐3車 為桃園救災與身障接送注入暖流

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
消防局、社會局肯定捐車者長時間關心救災及服務。圖／消防局提供
消防局、社會局肯定捐車者長時間關心救災及服務。圖／消防局提供

不願具名的善心者捐桃園市2輛救災指揮車、1輛復康巴士社會局消防局昨日還是安排捐贈典禮，由桃園區長許敏松代表贈車。社會局表示捐贈人低調不具名，而且曾多次捐贈社會局復康巴士，對公益事慷慨解囊，非常值得肯定及讚許。

社會局副局長蔡逸如指出，桃園市身心障礙者已逾9萬人，中重度以上身障者5萬多人，就醫、就業、就學都需搭乘復康巴士，需求量逐年提高，感謝善心人士的捐贈，以幫助身心障礙者落實行的權益增加社會參與，營造桃園市成為一個最宜居友善的城市。

消防局局長龔永信說明，桃園市這幾年產業發展快速、人口持續成長，加上幅員廣闊，災情勘查車長期行駛頻繁執行勤務，車輛損耗快速。善心者這次贈車等於為消防局加入新的生力軍，可大幅提升救災機動性與應變效率。另外，當災害發生時，第一時間掌握災情與影響範圍是救災佈署的重要關鍵，此次獲贈的災情勘查車具備極高的機動性，消防局會珍惜並善用這珍貴資源，持續精進救災救護專業，守護市民生命與財產安全，同時也期盼透過此次善舉拋磚引玉，號召更多善心人士與企業共同投入回饋鄉里的行列。

許敏松表示，善心人士平時樂善好施，認為「行善即是最大的學習」，這次捐贈秉持感恩惜福之心，取之於社會，用之於社會，以實際行動支持消防局、社會局推動服務工作推動，捐贈消防局救災指揮車2輛及社會局復康巴士1輛，對社會的付出及貢獻功不可沒。

桃園善心者捐贈消防、社會局合計3輛車。圖／消防局提供
桃園善心者捐贈消防、社會局合計3輛車。圖／消防局提供

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