長年飽受落石崩落威脅 苗21線神仙谷路段規劃蓋明隧道

苗栗縣南庄鄉苗21線是通往鹿場、鹿湖、鹿山等部落，以及前往加里山登山、各大露營區的重要道路，但長年飽受落石崩落威脅，苗縣府自籌約2億元，規劃於14.75公里的神仙谷路段，興建長約180公尺的明隧道，預計年底前完成工程發包。

原住民縣議員楊文昌表示，該路段大岩壁剝落往往直接砸落，毫無緩衝，過去曾發生落石阻斷交通、困住大批露營車輛，甚至有重病長者因交通中斷延誤送醫不幸過世的憾事，地方期盼完工後能徹底保障用路安全。

苗21線是通往鹿場、鹿湖、鹿山3部落的重要交通幹道，卻面對沿線大岩壁經常無預警剝落巨石，不論晴天、雨季皆危機四伏，落石不斷。公路局雖核定1100萬元先施作防落石網，但楊文昌認為防落石網已經施作無數次，有很多沒有兩個月就被砸破洞，請命建明隧道徹底改善。

今年8月間，神仙谷路段再次發生2顆堪比小貨車大巨石砸落路面，還好沒有砸中人車，但用路人膽顫心驚，祈禱能夠安全通過。楊文昌指出，數年前該路段曾發生嚴重坍方，導致大批露營客車輛受困一度無法下山；也曾有部落長者因重病無法下山就醫，只能靠人工接力扛下山，送醫隔天仍不幸過世，地方多年來急盼能有一條安全回家的路。

苗縣府表示，為保障族人與遊客通行安全，將由縣府自籌約2億元興建明隧道，盼改善長期問題，目前該工程正辦理規劃設計招標與審查，期盼趕在今年底前完成工程發包，並預計在明後年完工啟用，盼能徹底根治長年落石威脅，讓族人與遊客不再提心吊膽。