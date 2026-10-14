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竹北「喝好水」成選戰議題 邱臣遠點名徐欣瑩、鄭朝方簽承諾書

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長參選人邱臣遠今舉行記者會，提出「竹北C・A・R・E頭前溪守護計畫」，盼強化水源治理。圖／邱臣遠團隊提供
竹北市長參選人邱臣遠今舉行記者會，提出「竹北C・A・R・E頭前溪守護計畫」，盼強化水源治理。圖／邱臣遠團隊提供

頭前溪供應新竹地區逾80萬人用水，竹北市長參選人邱臣遠今提出「竹北C・A・R・E頭前溪守護計畫」，從淨溪、巡守、資訊公開及環境教育著手，並點名國民黨、民進黨新竹縣長參選人徐欣瑩鄭朝方簽署承諾書，從源頭強化水源治理。

邱臣遠今偕同竹東五峰縣議員參選人鍾心渝、竹北東區縣議員參選人游雅婷及竹北市民代表參選人林瑞德舉行記者會。邱指出，頭前溪供應新竹地區逾80萬人用水，過去10年竹科用水成長4成，大新竹每日用水量增至70萬立方公尺，豆子埔溪死魚、河川沿岸垃圾等問題，也顯示水質治理仍待深化。

邱臣遠提出「C・A・R・E」4項政策，包括「Clean淨溪清岸」，定期清運頭前溪、鳳山溪竹北段及豆子埔溪沿岸垃圾，並推動企業認養；「Alert在地巡守」，挹注經費支持水環境巡守隊；「Record資訊公開」，整合中央、地方水質監測數據及水源圖資；「Engage親子共學」，常態舉辦河川走讀及生態導覽。

邱臣遠表示，頭前溪上游主要位於新竹縣轄內，水源保護區汙染盤點、事業廢水管控及汙水下水道工程，縣府扮演關鍵角色。他向徐欣瑩、鄭朝方提出3項訴求，包括訂定新竹縣廢汙水管理自治條例，盤點上游汙染源並擬定減量計畫；擴編稽查人力、導入水質自動監測，枯水期加密稽查並公開結果；加速汙水下水道建設與接管，優先推動頭前溪上游水源保護區接管。

鍾心渝表示，竹東位居上游，鄉親長期配合水源保護區承擔發展限制，上下游應成為共生互助的共同體。游雅婷指出，鳳山溪流域僅極少比例劃入飲用水保護區，2023年曾發生有害廢液排入溪中、造成關西與新埔大規模停水，水源保護法規刻不容緩。

林瑞德表示，曾親歷水汙染事件，了解居民對用水安全的不安，民代應嚴格監督預算及執行進度。邱臣遠則說，希望凝聚跨黨派共識，促成縣市攜手落實流域治理。

竹北市長參選人邱臣遠今舉行記者會，提出「竹北C・A・R・E頭前溪守護計畫」，盼強化水源治理。圖／邱臣遠團隊提供
竹北市長參選人邱臣遠今舉行記者會，提出「竹北C・A・R・E頭前溪守護計畫」，盼強化水源治理。圖／邱臣遠團隊提供

竹北市長參選人邱臣遠今舉行記者會，提出「竹北C・A・R・E頭前溪守護計畫」，盼強化水源治理。圖／邱臣遠團隊提供
竹北市長參選人邱臣遠今舉行記者會，提出「竹北C・A・R・E頭前溪守護計畫」，盼強化水源治理。圖／邱臣遠團隊提供

徐欣瑩 鄭朝方 邱臣遠 九合一選舉 新竹縣選舉

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