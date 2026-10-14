苗栗敬老愛心卡11月起300點農會消費需分3次使用 鍾東錦曝原因

苗栗縣敬老愛心卡搭計程車、農會消費合用300點（元）下月上路，縣議員許櫻萍建議開放單次用完，縣長鍾東錦回應強調300點分3次使用的設計，考量財政並鼓勵持卡人走出戶外、帶動農特產品交流收入，並支持返鄉青農，創造多贏的效益。

縣議會定期會今天總質詢議程，許櫻萍指出，敬老愛心卡從今年6月擴大到搭乘計程車每月200點，7月農會消費100點，經滾動式檢討，下個月整合300點合併使用，但是農會1次消費最多只能100點，300點就必須跑3趟，考量有些長輩行動不便或偏遠地區居民，甚至必須家人接送，建議放寬300點可以單次用完。

縣府社會處長張國棟答詢敬老愛心卡使用，還會持續滾動式檢討，明年陸續改用悠遊卡2.0，促進計程車裝刷卡機的比率，鍾東錦說明表示，9萬張敬老愛心卡若開放300點一次性消費，每月支出高達2700萬元，一年預算需逼近3億2000多萬元，考量縣府財政能力，單次100元、分3次使用的設計，年度預算可控制在2億多元，前後差距1億元。

1次100元額度，往往會多購買一些，例如80元的商品，因為還有20元的額度，再多花錢消費，進而帶動農會營收，此外，促進農特產交流，例如南庄鄉黑木耳露、通霄鎮彩虹玉米，及西湖鄉冰薯等，全縣都可以買到，目前約有400名返鄉青農，也可以增加更多元的販售通路。

鍾東錦呼籲遵守縣府訂定之使用規則，不貪小便宜、按規定核實使用，共同展現最優秀的縣民素養，讓這項溫暖且健康的福利政策能夠長久運作。

社會處指出，全縣8月底老人人口近11萬人，身障3萬多人，縣府鼓勵銀髮族及身障者社會參與，不是待在家裡看電視，同時照顧計程車業，及農會、農民收入，敬老愛心卡今年6月以前，活卡率約3成，擴大用途後活卡率大幅提高，今年總經費近1.1億元，明年草編預算約2億元支應。