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桃園交通事故死亡降23.4%六都第一 張善政：道安改善見成效

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政。聯合報系資料照
桃園市長張善政。聯合報系資料照

桃園市今年1至8月A1類交通事故死亡76人，較去年同期減少22人，降幅23.4%，居六都第一；去年每10萬人交通事故死傷人數降至2363人，較2023年減少13.8%，降幅同為六都第一。市長張善政今在市政會議表示，桃園近年人口及車輛持續增加，但交通事故死傷人數明顯下降，顯示跨局處長期投入已逐漸展現成果。

張善政表示，四年前台灣因「行人地獄」問題受到國際關注，他上任後要求各局處改善行人安全，透過道安會報檢討事故成因，並推動道路設計改善、人行道建設、機車駕訓補助及交通安全教育；今年1至8月桃園A1類交通事故死亡76人，較去年同期減少22人，降幅23.4%，為六都最大，相關數據顯示改善已有成效。

張善政指出，桃園每10萬人交通事故死傷人數從2023年的2741人，降至去年的2363人，減少約13.8%，下降人數及幅度均居六都第一。去年全市交通事故30日死亡人數較2024年減少46人，其中行人減少11人，改善表現為全國最佳。

張善政表示，桃園人口及車輛持續成長，依交通部公路局統計，汽機車數量增加2.4%，增幅居全國之冠，道路負擔加重，事故死傷卻能下降，相當不容易；桃園過去曾被交通部點名改善道安，但團隊持續努力，交通局交通安全資訊科長黃貴正不僅獲選模範公務人員，如今更受邀到交通部分享改善經驗，這項獎項不僅肯定黃貴正個人努力，也反映中央看見桃園道安成果，未來市府將持續精進道路工程與相關措施。

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