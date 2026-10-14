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看見鄭朝方美學改造市場帶動人潮 竹北新社市場自推翻新

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市公所近年陸續推動傳統市場改造，繼竹北市場、仁義市場翻新後，再啟動新社市場改善工程。圖／竹北市公所提供
竹北市公所近年陸續推動傳統市場改造，繼竹北市場、仁義市場翻新後，再啟動新社市場改善工程。圖／竹北市公所提供

看過仁義市場竹北市場翻新後帶來人潮，擁有半世紀歷史的竹北新社市場58位攤商也主動爭取提前改造，甚至願在施工期間搬至臨時攤位營業。竹北市公所因此提前啟動全面翻新工程，將改善照明、標示、色調與環境質感，盼吸引更多年輕族群走進市場。

竹北市公所近年陸續推動傳統市場改造，繼竹北市場、仁義市場翻新後，再啟動新社市場改善工程。竹北市長鄭朝方表示，新社市場共有58攤，是附近居民日常就近採買的社區型傳統市場，原先已有既定工程期程，但前期與攤商溝通時，攤商對改善環境期待高，公所因此加快前置作業，讓工程較原規畫提前啟動。

市公所表示，竹北市場與仁義市場先前透過空間重構、指標優化及環境衛生改善，改善過去較為陰暗、潮濕的市場環境，轉為明亮、乾淨且具設計感的採買空間，也獲得年輕族群及過去較少進入傳統市場的消費者肯定，因此將相關改造經驗延伸至新社市場。

鄭朝方表示，此次新社市場改造將著重細節及使用者體驗，包括重新調整整體色調，提升市場視覺明亮度，並改善照明、標示及環境質感，希望在保留傳統市場特色及人情味的同時，提升採買舒適度，進一步吸引年輕世代走進社區市場消費。

新社市場自治會會長陳松林表示，市場多年來多以內部局部裝修為主，這次是較全面性的改善工程。攤商看見其他市場改造後帶來的變化，因此主動向公所表達希望提前施工，即使工程期間必須先搬到臨時攤位營業，大家仍願意配合。

陳松林說，攤商期待工程順利完成，讓長年服務在地居民的新社市場煥然一新，也提供消費者更舒適的採買環境。

市公所表示，傳統市場不只是採買場所，也是居民日常生活的重要場域，希望透過持續改善公共空間，在提升環境品質之餘，也保留市場原有的人情味與在地生活特色，讓傳統市場持續融入不同世代居民的生活。

竹北市公所近年陸續推動傳統市場改造，繼竹北市場、仁義市場翻新後，再啟動新社市場改善工程。圖／竹北市公所提供
竹北市公所近年陸續推動傳統市場改造，繼竹北市場、仁義市場翻新後，再啟動新社市場改善工程。圖／竹北市公所提供

竹北市公所近年陸續推動傳統市場改造，繼竹北市場、仁義市場翻新後，再啟動新社市場改善工程。圖／竹北市公所提供
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竹北市公所近年陸續推動傳統市場改造，繼竹北市場、仁義市場翻新後，再啟動新社市場改善工程。圖／竹北市公所提供
竹北市公所近年陸續推動傳統市場改造，繼竹北市場、仁義市場翻新後，再啟動新社市場改善工程。圖／竹北市公所提供

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