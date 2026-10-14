鄭朝方曬竹北政績 徐欣瑩陣營批對手敗家

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨舉行竹東競選總部成立造勢大會，邀來副總統蕭美琴站台，現場湧入逾千名支持者，場面熱絡；鄭主打竹北經驗帶進新竹縣，盼回饋竹東家鄉。國民黨對手徐欣瑩陣營開砲質疑其市場改建、聽海天台等禁不起檢驗，鄭團隊對此未回應。

鄭朝方昨在客家戲曲公園舉行大型造勢，現場兩千張椅子全坐滿，鄭現身時受到支持者熱烈歡迎，還有人跟他要簽名、握手與合影。蕭美琴到場力挺，肯定鄭是少見的跨領域、非典型優秀人才，不僅有市政治理經驗，也有音樂、廣播領域等才華，期許他將治理竹北市公所經驗擴大到新竹縣。

「竹北經驗在新竹縣實現，不只是口號。」鄭朝方在台上細數改造竹北市政建設多項成果，表示未來要改善竹東戲曲公園公廁與竹東傳統市場環境，也會升級竹東河濱公園、優化竹東聯外交通，包括推動增設二重交流道及台六十八線與國道銜接等，讓竹東等鄉鎮也能迎來改變與進步。

民眾謝勝淼表示，期待鄭朝方能將相關發展經驗延伸至新竹縣，帶動各地發展。他也希望竹東能有更多建設與就業機會，吸引年輕人返鄉居住、工作，讓竹東進一步升格為市。

徐維遠指出，竹北東區市場改建經費從5.5億暴增至14億，但4年下來現場仍空地一片，讓市場空轉4年。圖／徐欣瑩競選團隊提供

針對鄭朝方主打竹北經驗、竹縣實現，國民黨縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠說，鄭朝方最新競選影片提到市場改建、聽海天台等建設，但實際上東區市場改建經費從五點五億元暴增至十四億元，但四年來現場仍是空地，根本是敗家市長；聽海天台所在地新月沙灣，也被學者抨擊淪為「新月水泥灣」。

徐維遠直言「這些事物表面包裝精美，卻禁不起檢驗」，批鄭朝方究竟有什麼資格邀民眾一起期待未來？徐更批評鄭朝方涉及家族土地爭議未正面回應，連看板與競選小物都避用民進黨傳統的綠色，選用藍色設計競選帽，似乎有意隱藏民進黨標籤。針對藍營質疑，鄭朝方團隊表示無回應。