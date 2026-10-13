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「學姐」黃瀞瑩跨區挺邱臣遠 推嬰兒車、騎單車實測竹北交通

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今南下竹北，為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠助陣，兩人推嬰兒車走訪人行道，晚間再與志工騎單車實測道路環境。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今南下竹北，為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠助陣，兩人推嬰兒車走訪人行道，晚間再與志工騎單車實測道路環境。圖／邱臣遠團隊提供

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今南下竹北，為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠助陣，兩人推嬰兒車走訪人行道，晚間再與志工騎單車實測道路環境。邱臣遠表示，將推動人行環境總體檢，改善推車友善及自行車通勤環境。

黃瀞瑩今天與邱臣遠合體展開「竹北不斷電」線上直播，從下午一路走到晚間，行程包括徒步掃街、品嘗在地美食及單車夜騎，實際走訪竹北街道，檢視交通及生活環境。

兩人從邱臣遠競選總部出發，沿途向民眾拜票，黃瀞瑩並陪同邱臣遠推著嬰兒車走訪竹北人行步道，實測路面平整度、步道連續性及推車通行便利程度；晚間則與志工組成「幸福螢火蟲車隊」騎乘單車，體驗道路品質及自行車通行環境。

邱臣遠表示，竹北是一座年輕、家庭比例高的城市，許多家長每天推著嬰兒車出門，也有越來越多市民選擇單車通勤或休閒，城市友善不能只停留在口號，而是要實際走一趟、騎一段，才能知道哪些地方需要改善。

邱臣遠指出，從行人安全到自行車路權，都是市民日常生活最直接的感受，未來將推動人行環境總體檢，並以改善推車友善及自行車通勤環境為方向，讓竹北街道更符合不同族群需求。

黃瀞瑩表示，此次跨區到竹北相挺，是因看見邱臣遠用心經營地方、願意走進市民生活；士北與竹北雖相隔兩地，但打造安全、友善及宜居城市的理念一致，希望透過這次活動，讓更多人關注城市交通與生活環境，也呼籲竹北鄉親支持邱臣遠。

邱臣遠競選辦公室表示，感謝黃瀞瑩跨區相挺，以及志工與沿途民眾支持，未來邱臣遠將持續走訪竹北各地，蒐集市民需求並納入市政規畫。

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今南下竹北，為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠助陣，兩人推嬰兒車走訪人行道，晚間再與志工騎單車實測道路環境。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今南下竹北，為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠助陣，兩人推嬰兒車走訪人行道，晚間再與志工騎單車實測道路環境。圖／邱臣遠團隊提供

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今南下竹北，為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠助陣，兩人推嬰兒車走訪人行道，晚間再與志工騎單車實測道路環境。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今南下竹北，為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠助陣，兩人推嬰兒車走訪人行道，晚間再與志工騎單車實測道路環境。圖／邱臣遠團隊提供

黃瀞瑩 邱臣遠 嬰兒車 2026九合一選舉 竹北 新竹縣選舉

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