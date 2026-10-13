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秋遊南庄部落健行音樂會 14日開放報名限額600人
交通部參山國家風景區管理處將於24日辦理115年南庄部落健行音樂會活動，串聯山林健行、部落文化、音樂展演及美食，明天上午10時起開放線上報名免費參加，限額600人。
為推廣南庄地區部落旅遊及在地觀光，參山國家風景區管理處連續多年辦理南庄部落健行音樂會活動，以健行為主軸，邀請民眾用雙腳走進南庄，在秋日山林間展開結合運動、文化的部落之旅。
參山處今天表示，今年健行活動於10月24日登場，將自南庄東河瓦祿露營停車場出發，沿途穿梭南庄自然山林景致，最終抵達仁心茶廣場，沿途並規劃2處補給站，提供參與者適時休息及補充體力；在終點現場接續有充滿部落風情的音樂會，邀請原住民歌手、團體演出，透過音樂、舞蹈與舞台表演，展現部落文化的熱情與生命力。
參山處長曹忠猷說，活動現場也將規劃部落傳統工藝體驗、特色園遊會及趣味集章活動，並邀集在地特色攤商，民眾不只走進山林，也能認識部落文化、品嚐在地美食。當天也準備抽獎好禮，包括50吋液晶電視、平板電腦等多項獎品，讓民眾在健行、欣賞音樂及體驗部落文化之餘，也有機會把好禮帶回家。
參山處指出，這場秋日健行活動於14日上午10時開放報名免費參加，限額600名。成功報名者可獲得活動摸彩券、專屬T-shirt，完成健行後還可獲頒完走證明。（報名網址：https://reurl.cc/EYvGbm）
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