苑裡垃圾站轉運站大火南方空品拉警報 苗縣環保局視火調結果是否開罰

苗栗縣苑裡鎮水坡里垃圾轉運站前天起火，延燒兩天多未撲滅，濃煙異臭味飄向南方，空氣品質拉警報，縣政府環保局監測空氣品質「普通」，強調目前以滅火優先，將來視起火原因調查結果，若鎮公所涉有管理等行政疏失，將依空氣汙染防制法，可處10萬元至100萬元罰鍰。

苑裡鎮水坡里垃圾轉運站大火，昨天下午已無明火，縣政府消防局今天出動消防、義消共22人，7輛水箱車、水庫車及器材車，目前持續悶燒，配合3部挖土機開挖灌水，滅火還要好幾天，現場產生大量煙霧飄向南方，連毗鄰的台中市大甲區也受影響，台中市議員今天下午到垃圾轉運站關心。

這場大火引起關心，今天縣務會議及議會定期會總質詢都熱烈討論，環保局長沈鳳臺表示，環保局今年7月30日督導，發現廢棄物堆積的高度超過掩埋面，要求分類、清運，加強防護及去化，降低火災、汙染的風險，公所這期間有進行破碎廢木材，降低堆積的數量，還好上個月縣府協助集中去化600張廢床墊，否則後果不堪設想。

沈鳳臺指出，垃圾轉運站前天起火，環保局調派熱顯像儀、無人機、空品應變指揮車，及山腳、林森國小等，設置微型偵測器監控空品，仍在普通級範圍，另在下游約200公尺處溝渠，及新林森橋處水體採樣檢測水質，目前以滅火第一要務，將來就火調結果是否開罰。