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盲抽豬仔包吸睛 遠百竹北攜手「點點心」送暖在地兒童

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
遠東百貨竹北店攜手點點心舉辦公益一日店長活動，現場開箱人氣「盲抽豬仔包」，並捐贈金沙瓦芙禮盒給在地兒童關懷單位「那山麻谷」。圖／遠東百貨竹北店提供
遠東百貨竹北店攜手點點心舉辦公益一日店長活動，現場開箱人氣「盲抽豬仔包」，並捐贈金沙瓦芙禮盒給在地兒童關懷單位「那山麻谷」。圖／遠東百貨竹北店提供

遠東百貨竹北店攜手港式點心品牌「點點心Signartue」今舉辦公益一日店長活動，邀遠百副總經理陳佑任、緯豆集團董事總經理劉峻緯「阿緯」開箱招牌豬仔包，並捐贈金沙瓦芙禮盒給在地兒童關懷單位「那山麻谷」，結合品牌活動推動公益。

活動由十興國小直笛團演出揭開序幕，陳佑任與劉峻緯隨後共同進行剪綵，並化身一日店長，現場體驗點點心人氣商品「盲抽豬仔包」，開蓋揭曉造型與口味，與民眾互動。

此次活動也結合公益捐贈，點點心將熱銷商品「金沙瓦芙禮盒」捐贈給在地兒童關懷單位「那山麻谷」，盼透過品牌合作，將商業活動延伸至地方公益與兒童關懷。

陳佑任表示，遠東百貨長期投入在地公益，此次與點點心合作，透過一日店長活動，除了增加顧客的品牌體驗，也希望實質支持在地兒童關懷單位，讓公益能在地方持續扎根。

劉峻緯表示，點點心一直希望透過美食傳遞快樂，這次能與遠百竹北共同投入公益相當有意義，看到孩子們的笑容也是活動最大收穫，未來也會持續運用品牌力量參與更多公益活動。

遠百竹北表示，未來將持續與品牌及在地團體合作，串聯地方資源，推動更多公益關懷活動。

遠東百貨竹北店攜手點點心舉辦公益一日店長活動，現場開箱人氣「盲抽豬仔包」，並捐贈金沙瓦芙禮盒給在地兒童關懷單位「那山麻谷」。圖／遠東百貨竹北店提供
遠東百貨竹北店攜手點點心舉辦公益一日店長活動，現場開箱人氣「盲抽豬仔包」，並捐贈金沙瓦芙禮盒給在地兒童關懷單位「那山麻谷」。圖／遠東百貨竹北店提供

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