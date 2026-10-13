新竹「智慧治理論壇」10／19登場 即起免費報名

新竹市政府將於10月19日下午2時，在陽明交通大學人文社會學院三館舉辦「智慧治理X行動參與論壇」，邀請產學專家分享AI應用與智慧市政實務，並由首屆「新竹政策黑客松」獲獎團隊發表創新提案。活動免費參加，即日起開放線上報名。

市長高虹安表示，新竹市具備科技產業優勢，市府持續推動智慧科技應用，盼透過此次論壇結合產學專業與青年創意，探討AI如何優化市政流程、提升公共服務，讓科技真正回應市民需求。

論壇邀請中國醫藥大學講座教授、陽明交大退休終身講座教授及前科技部次長林一平，以「AI時代人才定位與智慧治理」為題，分享智慧治理實務、AI代理（AI Agent）時代的人才培育，以及資料整合應用等議題。

論壇另邀請AWS解決方案架構部經理高翊凱，以「GenAI驅動的智慧市政」為題，分享生成式AI應用於市民陳情、道路通報等市政流程的實務經驗，並與林一平展開專家對談，探討智慧治理趨勢。

首屆「新竹政策黑客松」前三名團隊也將分享提案，包括冠軍「LinkGeNe」的智慧殯葬一站式平台、亞軍「王者清華」的志工資源媒合系統，以及季軍「我覺得行」運用AI優化1999陳情分案的構想，展現青年以科技改善公共服務的創意。

高虹安表示，智慧治理需結合科技創新、跨領域合作及公民參與，市府盼透過論壇串聯政府、產學界與民間力量，鼓勵青年及市民投入公共議題，讓生成式AI、AI Agent等技術更貼近實際需求，提升公共服務品質。

論壇免費參加，採線上報名，額滿為止。前100名完成報到並全程參與者可獲早鳥好禮。活動資訊及報名請至論壇官網查詢：https://www.ic975.com/dodaforum_20261019/。