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AI 助攻市政升級！竹市19舉辦智慧治理論壇

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹市政府將於10月19日14時，在國立陽明交通大學人文社會學院三館舉辦「智慧治理X行動參與論壇」。 圖／竹市府提供
新竹市政府將於10月19日14時，在國立陽明交通大學人文社會學院三館舉辦「智慧治理X行動參與論壇」。 圖／竹市府提供

新竹市政府將於10月19日14時，在國立陽明交通大學人文社會學院三館舉辦「智慧治理X行動參與論壇」，邀請產學界專家分享人工智慧（AI）應用趨勢與智慧市政實務，並由首屆「新竹政策黑客松」獲獎團隊發表公共服務創新提案。論壇將透過專題演講、專家對談及青年團隊分享，促進科技應用與公民參與的跨界交流，探索以創新科技回應市民需求的治理新方向。活動免費參加，即日起開放線上報名，歡迎有興趣的民眾及青年踴躍參與。

新竹市長高虹安表示，新竹市擁有深厚的科技產業基礎，市府持續關注智慧科技在城市治理及公共服務上的應用。面對AI技術快速演進，如何將科技優勢轉化為市民有感的服務，是推動智慧城市的重要課題。此次論壇結合產學界專業經驗與青年創新能量，透過不同領域的觀點交流，探討AI如何融入市政運作、優化公共服務流程，並深化政府、專家與市民之間的對話，讓智慧治理不僅止於技術導入，更能實際回應民眾的生活需求。

高虹安指出，論壇邀請中國醫藥大學講座教授、國立陽明交通大學退休終身講座教授及前科技部次長林一平，以「AI時代人才定位與智慧治理」為題進行專題演講，分享智慧治理的核心架構與實踐關鍵，並探討AI代理（AI Agent）時代的人才培育方向，以及如何建構整合性的資料生態系與高效資料體系，為智慧治理奠定基礎。

論壇也邀請AWS解決方案架構部經理高翊凱，以「GenAI驅動的智慧市政」為題，從產業實務角度分享生成式AI在公共部門的應用。他現任AWS臺灣解決方案架構團隊主管，長期投入開源技術社群，並帶領技術團隊協助公共部門導入生成式AI。本次將以市民陳情及道路通報為例，說明生成式AI在市政流程四大環節的應用方式，分享科技如何協助提升案件處理效率與公共服務品質。兩位主講人也將進一步展開專家對談，交流AI時代智慧治理的發展趨勢與實踐方向。

除專家觀點外，論壇也邀請首屆「新竹政策黑客松」三組獲獎團隊分享創新提案，包括冠軍團隊「LinkGeNe」提出的智慧殯葬一站式平台、亞軍團隊「王者清華」設計的志工資源媒合系統，以及季軍團隊「我覺得行」提出運用AI優化1999陳情分案的構想。三組團隊將從市民需求與公共服務痛點出發，分享如何透過科技應用與創新思維提出改善方案，展現青年將創意轉化為公共行動、共同參與城市治理的實踐力。

高虹安表示，智慧治理不僅仰賴科技創新，更需要跨領域合作及公民參與。市府期盼藉由這次論壇，串聯政府、產業、學界與民間力量，打造青年創意與市政治理交流的平台，鼓勵更多青年及市民關注公共議題、提出創新構想，進一步促進公私協力，讓生成式AI及AI Agent等技術更貼近實際需求，持續提升公共服務品質與城市治理效能。

論壇為免費參加，採線上報名，名額有限，額滿為止。歡迎關心智慧治理、AI科技及城市發展的民眾，以及有意參與政策黑客松等創新競賽的青年與新創團體踴躍報名。完成線上報名，並於活動當日成為前100名現場報到且全程參與者，可獲得早鳥報到好禮。詳細活動資訊及報名方式，請至活動官網查詢（ https://www.ic975.com/dodaforum_20261019/ ）。

陽明交通大學 高虹安 黑客松

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