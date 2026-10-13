快訊

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

聽新聞
0:00 / 0:00

影／科技大廠一起顧豆子埔溪 吳旭智倡ESG認養打造「台版清溪川」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市豆子埔溪整治多年，縣議員吳旭智今質詢指現行工程仍僅第一期，距「台版清溪川」願景仍遠，建議導入企業ESG及公民參與，加速水岸改造。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市豆子埔溪整治多年，縣議員吳旭智今質詢指現行工程仍僅第一期，距「台版清溪川」願景仍遠，建議導入企業ESG及公民參與，加速水岸改造。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市豆子埔溪整治多年，縣議員吳旭智今質詢指現行工程仍僅第一期，距「台版清溪川」願景仍遠，建議導入企業ESG及公民參與，加速水岸改造；縣長楊文科表示，第二期規畫、設計及施工約3年內有望完成，並允諾加強媒合企業投入。

吳旭智指出，豆子埔溪從2018年至2020年以清淤、減輕魚群暴斃等治標措施為主，2021年至2022年啟動整體營造計畫及公民參與，確立「治水、淨水、親水」方向；2023年至2025年再獲中央核定1.87億元專案補助，完成工程設計及環境影響評估，目前進入實質翻轉階段，推動約1.6公里水環境改善工程及地下礫間淨化場。

吳旭智認為，工程歷經多年，目前仍只是整體願景第一期，經費及期程也受中央補助限制，若要真正打造「台版清溪川」，應跳脫單靠政府預算的模式，引進企業ESG與公民參與。他建議成立「竹北ESG永續媒合平台」，由縣府、公所主動邀請企業，依豆子埔溪沿線不同區域分區認養，投入水質監測、水岸維護、生態保育等工作，並成立永續基金及公民巡守隊。

他舉例，桃園已有企業河川認養案例，美光認養南崁溪10公里河段並成立水環境巡守隊；友達則以流域治理概念，結合公部門、社區及供應鏈，投入生態調查、移除外來種及水資源教育。另有企業號召供應鏈成立巡守隊，進行水質監測及淨河，相關模式都可作為竹縣參考。

新竹縣工務處長戴志君表示，豆子埔溪第一期工程預計明年底完成，後續已編列第二期規畫經費400萬元，將把其他區域納入規畫，透過工作坊及民眾說明會凝聚共識，再爭取中央或縣府預算，並將與環保局合作，邀請大型企業參與ESG討論。

楊文科表示，豆子埔溪第一期著重水質改善及地下淨化設施，第二期則朝親水環境推進，若完成規畫後接續設計、施工，「3年內有可能達到」。對於企業ESG投入，他也表示認同，企業面臨永續要求，縣府應由主責單位、環保局及產業部門共同媒合企業，把ESG導入重大建設並加快推動。

新竹縣竹北市豆子埔溪整治多年，縣議員吳旭智今質詢指現行工程仍僅第一期，距「台版清溪川」願景仍遠，建議導入企業ESG及公民參與，加速水岸改造。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市豆子埔溪整治多年，縣議員吳旭智今質詢指現行工程仍僅第一期，距「台版清溪川」願景仍遠，建議導入企業ESG及公民參與，加速水岸改造。記者黃羿馨／攝影

吳旭智 認養 竹北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

培英國中二期老舊校舍重建決標！高虹安：市款全額支應投入5.7億元

公私協力打造現代化綠色辦公環境 國產署原光復南路廳舍改建案今開工

竹縣新生兒8年大減！邱靖雅喊首胎4萬 楊文科拋「10萬補貼」目標

竹北經驗拚竹東 鄭朝方千人大造勢 喊升級圖書館、市場回饋故鄉

相關新聞

竹縣新生兒8年大減！邱靖雅喊首胎4萬 楊文科拋「10萬補貼」目標

新竹縣新生兒人數持續下滑，從8年前每年逾5000人，降至今年迄今僅2800多人。縣議員邱靖雅今質詢，籲將首胎補助由1萬元提高至4萬元；縣長楊文科回應，不反對4萬元，「甚至還可以提高」，盼朝10萬元補貼目標努力，將與社會處討論並立即考量。

影／咖啡、手搖飲林立 糖量、咖啡因誰把關？林禹佑點出竹縣食安漏洞

新竹縣手搖飲、咖啡店林立，縣議員林禹佑今質疑，縣府目前掌握相關業者僅500多家，去年糖量、熱量及咖啡因標示僅稽查49件，量能明顯不足。縣長楊文科坦言稽查數確實不夠，將要求衛生局提高稽查強度，保障民眾健康。

影／科技大廠一起顧豆子埔溪 吳旭智倡ESG認養打造「台版清溪川」

新竹縣竹北市豆子埔溪整治多年，縣議員吳旭智今質詢指現行工程仍僅第一期，距「台版清溪川」願景仍遠，建議導入企業ESG及公民參與，加速水岸改造；縣長楊文科表示，第二期規畫、設計及施工約3年內有望完成，並允諾加強媒合企業投入。

搶看2幅稻田彩繪地景 苗栗苑裡稻浪生活節17日熱鬧登場

苗栗苑裡稻田彩繪季節限定活動「2026苑裡稻浪生活節」，將於17日在苑裡愛情果園周邊登場，集結彩繪稻田、食農教育體驗、在地美食市集、稻田集章及表演，邀請大家一起逛田庄、爆米香，感受苑裡秋日的農村風景。

長春集團企業燈區「鑽石之光」 打造宛如鑽石雕琢般的藝術光體

2027年台灣燈會在苗栗，縣政府公布長春集團企業燈區將以「鑽石之光：永續的化學交響」為主題，融合半導體材料、化學工藝與光影藝術，打造宛如鑽石雕琢般的藝術光體，規畫觸控互動及數位展示，邀請民眾親手點亮鑽石，探索科技與永續的精彩世界。

生活品質新竹市超越台北 2026全球城市指數排名全球第157名

英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）最新公布「2026全球城市指數」（Global Cities Index），新竹市在全球1000座城市中排名第157名，較2025年第201名大幅前進44名，成功躋身全球前16%，榮登全台第二、非六都第一。其中，「生活品質」指標更高居全球第25名，超越台北市成為全台第一；「城市治理」及「人力資本」亦分別取得全球第72名及第185名的佳績，展現新竹市在生活環境、人才資源及城市發展上的國際競爭優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。