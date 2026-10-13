影／科技大廠一起顧豆子埔溪 吳旭智倡ESG認養打造「台版清溪川」

新竹縣竹北市豆子埔溪整治多年，縣議員吳旭智今質詢指現行工程仍僅第一期，距「台版清溪川」願景仍遠，建議導入企業ESG及公民參與，加速水岸改造；縣長楊文科表示，第二期規畫、設計及施工約3年內有望完成，並允諾加強媒合企業投入。

吳旭智指出，豆子埔溪從2018年至2020年以清淤、減輕魚群暴斃等治標措施為主，2021年至2022年啟動整體營造計畫及公民參與，確立「治水、淨水、親水」方向；2023年至2025年再獲中央核定1.87億元專案補助，完成工程設計及環境影響評估，目前進入實質翻轉階段，推動約1.6公里水環境改善工程及地下礫間淨化場。

吳旭智認為，工程歷經多年，目前仍只是整體願景第一期，經費及期程也受中央補助限制，若要真正打造「台版清溪川」，應跳脫單靠政府預算的模式，引進企業ESG與公民參與。他建議成立「竹北ESG永續媒合平台」，由縣府、公所主動邀請企業，依豆子埔溪沿線不同區域分區認養，投入水質監測、水岸維護、生態保育等工作，並成立永續基金及公民巡守隊。

他舉例，桃園已有企業河川認養案例，美光認養南崁溪10公里河段並成立水環境巡守隊；友達則以流域治理概念，結合公部門、社區及供應鏈，投入生態調查、移除外來種及水資源教育。另有企業號召供應鏈成立巡守隊，進行水質監測及淨河，相關模式都可作為竹縣參考。

新竹縣工務處長戴志君表示，豆子埔溪第一期工程預計明年底完成，後續已編列第二期規畫經費400萬元，將把其他區域納入規畫，透過工作坊及民眾說明會凝聚共識，再爭取中央或縣府預算，並將與環保局合作，邀請大型企業參與ESG討論。

楊文科表示，豆子埔溪第一期著重水質改善及地下淨化設施，第二期則朝親水環境推進，若完成規畫後接續設計、施工，「3年內有可能達到」。對於企業ESG投入，他也表示認同，企業面臨永續要求，縣府應由主責單位、環保局及產業部門共同媒合企業，把ESG導入重大建設並加快推動。