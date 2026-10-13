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山藥薯皮、仙草葉粉價值高 桃園農改場開發加工新技術

中央社／ 台北13日電

農業部桃園區農業改良場針對台灣在地特色作物「山藥」與「仙草」的加工技術取得技術性突破，將過去未利用的山藥薯皮可開發成機能性產品，「仙草葉粉」技術更提升仙草價值。

農業部今天發布新聞稿，響應全球永續趨勢，桃園農改場研究團隊以「加工零廢棄」及「農產品全物利用」為研發核心宗旨，針對台灣在地特色作物「山藥」與「仙草」的加工技術取得技術性突破。

桃園農改場說，山藥為全球第4大根莖類作物，在台灣更被列為可同時供食品使用的中藥材，兼具鮮食、藥用與機能保健價值。過往國內研究多側重於區域適應性與農藝產量，對不同來源、部位及加工階段之機能成分缺乏系統化評估。

桃園農改場與農業試驗所嘉義分所合作，針對台灣選育或各地慣行栽培的白肉類山藥品種建立成分基礎資料，並導入多變量分析，建構系統化的山藥品質資料庫。

桃園農改場說，分析結果顯示，山藥薯皮的尿囊素與總多酚含量顯著優於薯肉；在特定山藥品種中，薯皮的尿囊素含量更高出薯肉5倍以上。尿囊素除常見於皮膚保養領域外，近年文獻也指出其在醣類代謝調節與黏膜保護機制上具備研究價值，展現保健功能性開發潛力。

在仙草全物加工方面，桃園農改場研發團隊利用國內育成的高香氣與高凝膠新品種，研發新型仙草葉粉加工技術，完整保留天然色澤及豐富的仙草膠質與膳食纖維。

傳統仙草在種植後，多為整株採收，曬乾後經熟成做為食品原料，加工應用上須經長時間熬煮，才能萃取其風味與凝膠物質。桃園農改場以新育成的半直立型仙草新品種，透過機械化採收模式，選用嫩莖葉部研發「微細化仙草葉粉」加工應用技術。

桃園農改場說，由於仙草葉富含水溶性果膠，經微粉化處理後，可免去傳統長時間熬煮萃取程序，能直接添加於烘焙、飲品及休閒食品中，不僅保留仙草天然色澤、風味與凝膠特性，還為加工業者大幅節省倉儲空間、熬煮時間與能源消耗，並降低生產碳足跡，粉體素材可直接融入麵包、蛋糕與各類甜點製作，使國產仙草在烘焙與飲品消費市場中展現新面貌，轉型為低碳、便利且高附加價值的即用型食品原料。

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