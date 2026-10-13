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竹縣新生兒8年大減！邱靖雅喊首胎4萬 楊文科拋「10萬補貼」目標

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科說，他相當重視婦幼政策，也認為1萬、2萬、3萬元補助「太低」，包括「挺好孕」2萬元及生產期間相關費用，都可思考如何整合。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科說，他相當重視婦幼政策，也認為1萬、2萬、3萬元補助「太低」，包括「挺好孕」2萬元及生產期間相關費用，都可思考如何整合。記者黃羿馨／攝影

新竹縣新生兒人數持續下滑，從8年前每年逾5000人，降至今年迄今僅2800多人。縣議員邱靖雅今質詢，籲將首胎補助由1萬元提高至4萬元；縣長楊文科回應，不反對4萬元，「甚至還可以提高」，盼朝10萬元補貼目標努力，將與社會處討論並立即考量。

邱靖雅指出，新竹縣雖是全台相對年輕的縣市，但出生人口持續下滑，8年前一年仍有5000多名新生兒，今年截至目前僅2800多人；竹縣出生人口雖已非全國數一數二，在非直轄市仍名列前茅，尤其竹北、新豐、湖口聚集大量年輕及移入人口，縣府更應正視少子化問題。

她表示，目前縣府首胎新生兒營養補助僅1萬元，養育一名孩子成本高，即使補助數萬元也遠遠不足，但這筆錢代表政府支持育兒家庭，因此建議首胎提高至4萬元，多胞胎也可考慮提高至5萬元。即使以今年2800多名新生兒估算，增加經費不到1億元，卻是維持竹縣人口活力值得的投資。

邱靖雅也肯定縣府近期推出「新竹縣挺好孕計畫」，11月1日起提供符合資格孕婦每一孕次最高2萬元補助，且在孕婦反映後放寬資格，只要孕婦健康手冊登載首次產檢日期為今年1月1日起，申請時設籍竹縣滿1年即可申請。

她說，育兒家庭需求多元，過去曾關注外縣市提供月嫂到宅，可協助打掃、準備月子餐等服務，但竹縣相關服務量能有限。與其整合或限定服務項目，不如直接提供現金，讓家庭自行決定用於坐月子、托育等需求。

楊文科表示，竹縣與竹市行政體制不同，縣內鄉鎮市公所也提供生育津貼，例如部分地區縣府補助1萬元、公所再發3萬元，合計也是4萬元，且公所部分財源由縣府支應，因此生育福利應將縣府與公所措施一併考量。

楊文科說，他相當重視婦幼政策，也認為1萬、2萬、3萬元補助「太低」，包括「挺好孕」2萬元及生產期間相關費用，都可思考如何整合，並提出生一名孩子「大約要有10萬元補貼」的構想。

對於邱靖雅主張首胎4萬元，楊文科強調並非反對，甚至認為金額還可提高，後續將與社會處討論補助方式、輕重緩急及家庭即時需求。

新竹縣新生兒人數持續下滑，新竹縣議員邱靖雅今質詢，籲將首胎補助由1萬元提高至4萬元。記者黃羿馨／攝影
新竹縣新生兒人數持續下滑，新竹縣議員邱靖雅今質詢，籲將首胎補助由1萬元提高至4萬元。記者黃羿馨／攝影

邱靖雅 楊文科 補貼

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