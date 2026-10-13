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影／咖啡、手搖飲林立 糖量、咖啡因誰把關？林禹佑點出竹縣食安漏洞

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣手搖飲、咖啡店林立，縣議員林禹佑今質疑，縣府目前掌握相關業者僅500多家，去年糖量、熱量及咖啡因標示僅稽查49件，量能明顯不足。記者黃羿馨／攝影
新竹縣手搖飲、咖啡店林立，縣議員林禹佑今質疑，縣府目前掌握相關業者僅500多家，去年糖量、熱量及咖啡因標示僅稽查49件，量能明顯不足。記者黃羿馨／攝影

新竹縣手搖飲、咖啡店林立，縣議員林禹佑今質疑，縣府目前掌握相關業者僅500多家，去年糖量、熱量及咖啡因標示僅稽查49件，量能明顯不足。縣長楊文科坦言稽查數確實不夠，將要求衛生局提高稽查強度，保障民眾健康。

林禹佑今在議會質詢指出，依食安法相關規定，現場調製飲料應揭露總糖量、總熱量，含咖啡因飲品也有相關標示規範，未依規定標示有相關罰則。新竹縣尤其竹北、竹東人口密集，獨立咖啡店、手搖飲店眾多，縣府是否確實掌握並落實稽查值得檢視。

林禹佑說，衛生局目前掌握手搖飲、咖啡店等調製飲品業者僅500多家，他認為實際店家數量恐逾千家，登錄數可能低估，部分自行開業店家甚至不清楚須辦理登錄；去年針對總熱量、含糖量及咖啡因等標示又僅稽查49件，「真的太少了」。

林禹佑認為，地方型、非全國連鎖飲料及咖啡店恐成稽查死角，要求衛生局提出短、中、長期計畫逐步提高稽查量，初期可先輔導、勸導業者改善，並非以開罰為目的，而是督促業者落實標示，讓消費者清楚掌握攝取的糖量及咖啡因。

林禹佑也關切夏季飲冰品微生物抽驗，認為衛生局雖投入人力稽查、抽驗，但結果多僅公告於官網，民眾不易得知，建議主動發布抽驗結果，並表揚合格優良店家，除讓消費者安心，也給予守法業者正面鼓勵。

新竹縣衛生局長殷東成回應，依食品業者登錄系統，目前手搖飲、咖啡店等調製飲品業者有500多家，依法應辦理登錄，衛生局也持續加強宣導。去年針對相關標示共稽查49件，包括總熱量、含糖量及咖啡因，未來將提升源頭業者登錄掌握及稽查量。

殷東成表示，林禹佑提出公開稽查資訊及鼓勵優良店家的建議很好，衛生局會公布好的、不好的稽查結果，讓民眾有知的權益，優良餐廳也會研議公開並給予鼓勵標示。

新竹縣長楊文科表示，咖啡、手搖飲涉及糖分、咖啡因攝取，可能帶來糖尿病、肥胖、心悸等健康問題；衛生局目前依規定稽查49件，其中有兩、三件不合格，但「這個數字實在不太夠」，將要求衛生局加強稽查力度，保障民眾及年輕族群健康。

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