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長春集團企業燈區「鑽石之光」 打造宛如鑽石雕琢般的藝術光體

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
2027年台灣燈會在苗栗，縣政府公布長春集團企業燈區將以「鑽石之光：永續的化學交響」為主題， 打造宛如鑽石雕琢般的藝術光體。圖／苗栗縣政府提供
2027年台灣燈會在苗栗，縣政府公布長春集團企業燈區將以「鑽石之光：永續的化學交響」為主題， 打造宛如鑽石雕琢般的藝術光體。圖／苗栗縣政府提供

2027年台灣燈會在苗栗，縣政府公布長春集團企業燈區將以「鑽石之光：永續的化學交響」為主題，融合半導體材料、化學工藝與光影藝術，打造宛如鑽石雕琢般的藝術光體，規畫觸控互動及數位展示，邀請民眾親手點亮鑽石，探索科技與永續的精彩世界。

台灣燈會明年2月20日至3月7日登場，主燈區設在高鐵苗栗站特定區，其中，企業燈區長春集團「鑽石之光」，將產業特色轉化燈藝設計，運用高低錯落、不對稱的銅箔色菱形幾何結構，搭配金屬格柵交錯堆疊，呈現鑽石切割面的豐富層次，白天展現精緻洗鍊的工藝質感，夜晚透過LED光帶勾勒輪廓，化身璀璨的光影地標，也象徵企業在半導體化學領域持續研發、淬鍊技術的精神。

燈區規畫「點亮鑽石」光影連動觸控體驗，獨立展台內展示化學分子實體模型，搭配互動導覽螢幕，讓參觀者透過觸控操作參與光影律動，成為點亮鑽石的一環；「微觀宇宙」數位展示則以動態影像介紹銅箔、化工原料，及半導體製程中的關鍵化學應用，微觀世界轉化為看得見、能互動的觀展體驗。

長春集團也將贊助數百個大型塑膠桶，供現場垃圾收集使用，並規畫活動結束後回收、壓模再利用，落實資源循環；另提供漂白水，協助縣府團隊維護廁所及公共區域清潔，以實際行動提升賞燈環境品質。

苗栗縣長鍾東錦表示，2027台灣燈會是展現苗栗文化與產業特色的重要舞台，透過企業參與，讓民眾在欣賞燈藝的同時，也能認識支撐科技發展的材料與技術，感謝長春集團將產業專業融入藝術創作，更將永續理念落實於燈會公共服務，讓企業參與的成果從燈區延伸到整體賞燈環境。

縣府工商發展處表示，長春集團從化學材料出發，將微觀的分子世界轉化為璀璨燈藝，並透過資源回收再利用與環境清潔支持，讓永續理念落實於賞燈現場，歡迎全國民眾來苗栗探索化學與光影的奇妙交會，親手點亮「鑽石之光」，感受科技之美與企業用心。

2027年台灣燈會在苗栗，縣政府公布長春集團企業燈區將以「鑽石之光：永續的化學交響」為主題， 打造宛如鑽石雕琢般的藝術光體。圖／苗栗縣政府提供
2027年台灣燈會在苗栗，縣政府公布長春集團企業燈區將以「鑽石之光：永續的化學交響」為主題， 打造宛如鑽石雕琢般的藝術光體。圖／苗栗縣政府提供

2027年台灣燈會在苗栗，縣政府公布長春集團企業燈區將以「鑽石之光：永續的化學交響」為主題， 打造宛如鑽石雕琢般的藝術光體。圖／苗栗縣政府提供
2027年台灣燈會在苗栗，縣政府公布長春集團企業燈區將以「鑽石之光：永續的化學交響」為主題， 打造宛如鑽石雕琢般的藝術光體。圖／苗栗縣政府提供

鑽石 藝術 苗栗

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