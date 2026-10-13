生活品質新竹市超越台北 2026全球城市指數排名全球第157名

英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）最新公布「2026全球城市指數」（Global Cities Index），新竹市在全球1000座城市中排名第157名，較2025年第201名大幅前進44名，成功躋身全球前16%，榮登全台第二、非六都第一。其中，「生活品質」指標更高居全球第25名，超越台北市成為全台第一；「城市治理」及「人力資本」亦分別取得全球第72名及第185名的佳績，展現新竹市在生活環境、人才資源及城市發展上的國際競爭優勢。

市長高虹安表示，感謝國際研究機構對新竹市的肯定，新竹市在「2026全球城市指數」中排名大幅躍進，尤其生活品質位居全臺第一，更是令人振奮的好消息。她指出，城市的進步不只是排名的提升，更重要的是讓每一位市民都能切實感受到生活品質的改善。市府將持續秉持「安居科技城」的施政願景，從市民需求出發，深化各項建設與福利政策，讓科技產業發展與幸福宜居生活相輔相成，持續提升城市競爭力。

高虹安表示，竹市不僅在國際評比中表現亮眼，今年在國內各項城市調查中也接連獲得佳績。遠見雜誌「2026縣市總體暨永續競爭力調查」，竹市榮獲一般縣市組總體競爭力第2名，其中「公共安全與消防」面向更勇奪全國第1名；天下雜誌「2026永續幸福城市大調查」，竹市在「文教」及「經濟」面向，分別排名非六都第2名及第3名；今周刊「2026永續城市SDGs大調查」，竹市更連續3年榮獲非六都「永續城市特優獎」，顯示竹市在經濟發展、教育人才、公共安全及永續治理等面向，持續累積城市發展能量。

高虹安指出，竹市兼具科技產業優勢與年輕人口活力，市府持續以市民福祉為核心，打造老幼共好的幸福城市。在婚育支持方面，推動「祝你好孕」、托育服務及各項育兒補助，減輕年輕家庭負擔；在高齡照護方面，持續擴大敬老卡及愛心卡服務，完善長者健康照護與社會福利措施；同時積極改善通學環境、強化交通安全，讓孩子安心成長、長輩健康樂活，逐步實現全齡友善、幸福宜居的城市願景。

高虹安說，在智慧治理方面，市府積極運用數位科技推動行政轉型，持續優化「新竹通」APP、智慧便民服務及跨局處行政協作，整合多元市政資訊與公共服務，讓市民減少奔波、節省時間，享受更有效率、更貼心的公共服務。同時透過數位創新提升行政效率與城市治理韌性，逐步打造智慧、便利且具永續發展潛力的科技城市。

市府表示，竹市擁有世界級半導體產業聚落，以及國立清華大學、國立陽明交通大學等優質學研資源，形成獨特的產業與人才優勢，也是城市發展最珍貴的競爭力。面對全球AI產業快速發展，市府將持續深化產官學研合作，優化產業發展環境，讓科技帶動經濟成長的同時，也能轉化為市民安居樂業的幸福感，讓產業發展成果與市民共享。

市府說，這項國際肯定是屬於整個新竹城市生活圈的榮耀，更是市府持續向前的重要動力。未來將繼續以「安居科技城」為目標，結合智慧治理、產業創新、社會照顧及永續發展，持續提升城市生活品質，讓新竹市不僅是引領全球科技發展的重要城市，更是一座讓市民安居樂業、引以為傲的科技城市。

市府補充，牛津經濟研究院「全球城市指數」針對全球1000座核心城市，從「經濟」、「人力資本」、「生活品質」、「環境」與「行政治理」五大維度進行綜合評估。該指數結合權威預測模型與國際公開數據，建立統一客觀的分析架構，為全球城市發展提供具高參考價值的競爭力評比。