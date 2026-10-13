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獻竹北香氣給白沙屯媽祖 鄭朝方攜「一城風柔」赴拱天宮還願

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方率公所團隊赴苗栗拱天宮參香還願，並敬獻參與調配設計的城市香水「一城風柔」，感謝白沙屯媽祖庇佑竹北平安順遂。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方率公所團隊赴苗栗拱天宮參香還願，並敬獻參與調配設計的城市香水「一城風柔」，感謝白沙屯媽祖庇佑竹北平安順遂。圖／竹北市公所提供

白沙屯媽祖去年首度蒞臨竹北贊境，適逢滿周年，竹北市長鄭朝方昨率公所團隊赴苗栗拱天宮參香還願，並敬獻他參與調配設計的城市香水「一城風柔」，感謝媽祖庇佑竹北平安順遂，也祈求國泰民安、風調雨順。

適逢「竹北超越竹北文化祭」白沙屯媽祖蒞臨贊境滿1周年，鄭朝方昨率領竹北市公所團隊，偕同竹北市民代表會主席林啟賢及多名市民代表前往苗栗拱天宮參香。

鄭朝方表示，回想一年前白沙屯媽祖首次蒞臨竹北贊境，許多鄉親懷著虔誠心意相聚，成為城市中溫暖的風景；一年後率隊重返拱天宮，除了表達感恩與敬意，也盼將媽祖的慈悲與祝福延續至竹北，陪伴市民穩健向前。

參香過程中，鄭朝方特別準備與品牌聯名、參與調配設計的城市香水「一城風柔」敬獻媽祖，並分享給隨行公所團隊及代表會成員，象徵將平安與美好融入市民日常，讓善意隨香氣傳遞至城市各個角落。

鄭朝方說，信仰與文化的相遇，留下的不只是活動本身，更是人與人之間的連結。公所團隊將持續做好市政工作，他也會為竹北奮力到最後一刻，將對城市的珍惜化為具體市政行動，打造更具質感與溫度的生活環境。

竹北市長鄭朝方赴苗栗拱天宮還願，特別敬獻他參與調配設計的城市香水「一城風柔」給白沙屯媽祖。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方赴苗栗拱天宮還願，特別敬獻他參與調配設計的城市香水「一城風柔」給白沙屯媽祖。圖／竹北市公所提供

竹北市長鄭朝方率公所團隊赴苗栗拱天宮參香還願，並敬獻參與調配設計的城市香水「一城風柔」，感謝白沙屯媽祖庇佑竹北平安順遂。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方率公所團隊赴苗栗拱天宮參香還願，並敬獻參與調配設計的城市香水「一城風柔」，感謝白沙屯媽祖庇佑竹北平安順遂。圖／竹北市公所提供

竹北市長鄭朝方率公所團隊赴苗栗拱天宮參香還願，並敬獻參與調配設計的城市香水「一城風柔」，感謝白沙屯媽祖庇佑竹北平安順遂。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方率公所團隊赴苗栗拱天宮參香還願，並敬獻參與調配設計的城市香水「一城風柔」，感謝白沙屯媽祖庇佑竹北平安順遂。圖／竹北市公所提供

拱天宮 白沙屯 鄭朝方

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