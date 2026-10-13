苗栗苑裡垃圾場火警 恐要燒幾天

苗栗縣苑裡垃圾場轉運站前天下午火警，濃煙含有惡臭味隨風飄散，下風處居民紛紛關緊門窗防護，環保局也啟動監控；儘管現場火勢已停止延燒，但因滅火困難，消防局配合挖土機開挖，昨持續派員灌救、降溫作業，尚無撲滅時間表，確切起火原因仍待調查。

苗栗縣消防局前天下午約三時獲報，苑裡鎮水坡里的垃圾轉運站發生火警，第一時間派員趕赴現場布水線灌救，火勢雖迅速獲控制並無明火，但由於垃圾下層持續悶燒，灰白色濃煙不斷飄散。環保局同步啟動空氣品質突發事件應變監控機制，呼籲周邊及下風處民眾留意呼吸防護。

鄰近下風方向的福田里長郭麗雲說，前天風大往南吹，里民都能明顯感受到臭味，但昨天風勢變小，臭味也較淡了；至目前為止，沒聽說有人因此感到身體不適。

消防局第四大隊長洪銘陽說，昨持續派遣人車至火場灌救，並出動挖土機開挖配合，目前表層雖已無明火，但地下持續悶燒，煙也繼續上飄，要完全撲滅很困難，預計可能還要燒好幾天。

苑裡鎮公所指出，垃圾掩埋場近年並無火警紀錄；火警期間，場內垃圾轉運工作不受影響，清潔隊安排人員輪班留守，調度人力兼顧救災應變與日常清運；垃圾清運照常進行，沿線垃圾車及定點收運皆維持原有服務。