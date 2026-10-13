星空美景 拉拉山躋身國際暗空勝地

桃園市政府今年三月遞件爭取拉拉山認證為國際暗空勝地，昨捎來好消息，確定通過國際暗空協會認證並將於明天受獎。桃園拉拉山成為亞洲第三座、全台第一座國際暗空勝地，在地商圈與旅宿業者樂見其成，盼相關單位協助導覽、交通等配套，吸引更多民眾上山觀星。

目前台灣已有合歡山獲得國際暗空協會（ＩＤＡ）認證為「暗空公園」，拉拉山則甫獲「暗空勝地」認證，皆為台灣唯一。據國際暗空協會說明，暗空公園以國家與自然公園為主，須達到極佳星空品質，暗空勝地則以都市與都會邊緣區域為主，以照明改善、環境教育與日常體驗為推動主軸。

桃園市觀旅局指出，國際暗空協會對暗空勝地的認證標準極嚴格，須同時滿足「位處人口五萬以上城鎮五十公里範圍內」、「為免費開放的公眾空間」及「區域內三分之二以上戶外光源須符合暗空照明原則」等條件。市府團隊秉持「暗空不暗地」理念，會同區公所舉辦多場說明會與工作坊等。

迄今陸續改善四百盞公有路燈，加裝燈罩或調整角度，同時輔導數十家在地旅宿業者簽署「暗空勝地管理公約」，並公告「桃園市光汙染防制要點」加強管理。如今通過國際認證，觀旅局未來將結合森林生態、泰雅文化與星空資源，打造國際級暗空生態觀光品牌，目標帶動部落夜經濟。

上巴陵商圈理事長林慕杰說，能獲得國際暗空勝地認證是好事情，希望不只是帶動地方的觀光產業，也能讓國內外遊客更深入認識北橫泰雅族文化，目前北橫並無明顯的泰雅族圖騰或地標，需要復興區公所和市府積極協助導覽等配套措施。

下巴陵嶺鎮渡假山莊負責人陳泳全說，山莊是第一個完成暗空勝地燈光朝下亮度降低的民宿，樂見拉拉山通過國際認證，這裡確實很適合觀星和賞夕陽，可以安排許多深度旅遊，不過也需要政府協助做好後續的導覽、交通等配套工作。在地牧師阿韻·尤命說，遊客大多知道來北橫賞櫻花、買水蜜桃，期待後續生態之旅等規畫，透過音樂會、探索等活動，讓遊客能深入了解泰雅族在地部落與文化。