串聯產學資源培育青年職涯力 桃市長：強化實務能力、接軌產業需求

桃園市長張善政今日出席桃園青年職涯發展計畫成果發表會，並表示隨著人工智慧（AI）快速發展，產業環境與人才需求持續變化，青年除累積專業知識外，也應及早探索興趣、認識自身優勢並規畫職涯方向，市府透過青年職涯發展計畫，串聯學校與企業資源，協助學生提早接觸產業、了解職場需求，縮短學用落差，提升就業競爭力。

張善政指出，產學合作與職場體驗有助青年了解自身專長與企業用人需求，進一步促進人才與職缺媒合，面對科技快速演進，青年也應持續培養主動學習、科技應用及問題解決能力，提升職場適應力，以因應產業發展趨勢。市府去年起推動智慧產業學院，依據企業需求提供在職員工AI應用培訓，協助提升數位應用能力，未來將持續整合中央、學校及企業資源，完善涵蓋校園職涯探索、職場接軌至在職技能提升的人才培育機制，為桃園產業發展注入人才動能。

青年局長侯佳齡表示，市府近四年累計服務逾8000名青年，串聯超過120家企業及150個合作校系，在職場力培育方面，相關課程累計吸引8063人次參與，並有805家企業響應，提供4776個正職及兼職工作機會，協助青年累積職場經驗、銜接就業市場。在數位人才培育方面，近四年累計約8000人次參與，今年更聚焦AI實務應用，導入Google、Microsoft及NVIDIA等國際企業的專業認證，已有逾160人取得相關認證，並與6家企業合作辦理人才媒合，協助青年拓展就業機會。

桃園青年職涯發展、培育計畫成果發表活動還有互動闖關抽獎，成果展即日起展出一個月，闖關抽獎活動至11月11日，歡迎青年朋友前往桃園市政府青年事務局參觀，更多活動資訊請至青年事務局Facebook粉絲專頁查詢。

今日包括市議員梁為超、市府團隊、中原大學校長李英明、南亞技術學院校長黃富昌、一零四資訊科技公司資深副總經理人才永續長鍾文雄、台達電子工業公司全球人資策略夥伴資深經理葉怡均、影響力動能公司執行長陳家奇、金運科技公司廠長黃育昌、台灣橫浜八景島公司總經理兼館長手嶋一雄，以及各合作學校與企業代表等均一同出席。