快訊

NBA／喬丹1998年冠軍賽球衣逾4億賣出 創籃球紀念品最高價

沈伯洋進軍8點檔…是否違反選罷法？中選會回應了

獨／公股投信四合一 最新四大程序底定

聽新聞
0:00 / 0:00

串聯產學資源培育青年職涯力 桃市長：強化實務能力、接軌產業需求

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政出席桃園青年職涯發展計畫成果發表會。圖／新聞處提供
桃園市長張善政出席桃園青年職涯發展計畫成果發表會。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今日出席桃園青年職涯發展計畫成果發表會，並表示隨著人工智慧（AI）快速發展，產業環境與人才需求持續變化，青年除累積專業知識外，也應及早探索興趣、認識自身優勢並規畫職涯方向，市府透過青年職涯發展計畫，串聯學校與企業資源，協助學生提早接觸產業、了解職場需求，縮短學用落差，提升就業競爭力

張善政指出，產學合作與職場體驗有助青年了解自身專長與企業用人需求，進一步促進人才與職缺媒合，面對科技快速演進，青年也應持續培養主動學習、科技應用及問題解決能力，提升職場適應力，以因應產業發展趨勢。市府去年起推動智慧產業學院，依據企業需求提供在職員工AI應用培訓，協助提升數位應用能力，未來將持續整合中央、學校及企業資源，完善涵蓋校園職涯探索、職場接軌至在職技能提升的人才培育機制，為桃園產業發展注入人才動能。

青年局長侯佳齡表示，市府近四年累計服務逾8000名青年，串聯超過120家企業及150個合作校系，在職場力培育方面，相關課程累計吸引8063人次參與，並有805家企業響應，提供4776個正職及兼職工作機會，協助青年累積職場經驗、銜接就業市場。在數位人才培育方面，近四年累計約8000人次參與，今年更聚焦AI實務應用，導入Google、Microsoft及NVIDIA等國際企業的專業認證，已有逾160人取得相關認證，並與6家企業合作辦理人才媒合，協助青年拓展就業機會。

桃園青年職涯發展、培育計畫成果發表活動還有互動闖關抽獎，成果展即日起展出一個月，闖關抽獎活動至11月11日，歡迎青年朋友前往桃園市政府青年事務局參觀，更多活動資訊請至青年事務局Facebook粉絲專頁查詢。

今日包括市議員梁為超、市府團隊、中原大學校長李英明、南亞技術學院校長黃富昌、一零四資訊科技公司資深副總經理人才永續長鍾文雄、台達電子工業公司全球人資策略夥伴資深經理葉怡均、影響力動能公司執行長陳家奇、金運科技公司廠長黃育昌、台灣橫浜八景島公司總經理兼館長手嶋一雄，以及各合作學校與企業代表等均一同出席。

青年 職涯 競爭力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

總統：政府持續投資技職教育 落實產學訓用合一

美商Coupang酷澎物流中心首度獲頒桃園市政府「友善雇主」殊榮

中市10月徵才30場接力登場　200家次企業釋逾7,000職缺

助青年接軌國際產業技術 勞動部推三大方針

相關新聞

串聯產學資源培育青年職涯力 桃市長：強化實務能力、接軌產業需求

桃園市長張善政今日出席桃園青年職涯發展計畫成果發表會，並表示隨著人工智慧（AI）快速發展，產業環境與人才需求持續變化，青年除累積專業知識外，也應及早探索興趣、認識自身優勢並規畫職涯方向，市府透過青年職涯發展計畫，串聯學校與企業資源，協助學生提早接觸產業、了解職場需求，縮短學用落差，提升就業競爭力。

桃園首屆「鑄城獎」揭曉 張善政盼打造不輸台北的城市天際線

桃園市首屆「鑄城獎」今天揭曉，共有41件公共建築、社會住宅及民間建案參賽。市長張善政表示，桃園正處於塑造城市天際線的黃金時機，每棟新建築都將影響未來數十年的城市樣貌，期盼建築業者不只追求開發，更要兼顧美學與品質，讓桃園天際線不輸台北，甚至能與國際城市相比。市府將持續支持鑄城獎舉辦，透過公私合作提升城市景觀。

竹市議會定期會落幕感謝6卸任議員 這2位還獲議長贈iPhone 18 Pro

新竹市議會於今天舉行本屆最後一次定期會閉幕，議事廳特別安排了一場溫馨感人的感恩致敬儀式。議長許修睿率全體員工向長期為市民打拚的議員們表達敬意與感謝，同時也特別向6名不尋求連任、勞苦功高的資深議員獻上誠摯祝福。市長高虹安與市府主管也到場獻花，感謝他們為地方自治與城市發展奠定深厚基礎。

竹市敬老愛心卡再升級！高虹安宣布10月16日起開放租借YouBike電輔車

新竹市府今舉辦敬老愛心卡開放使用於YouBike 2.0E電輔車記者會，由市長高虹安宣布，10月16日起長者及身心障礙者可使用社福點數借用YouBike 2.0E電輔車，讓日常出行更加便利。高虹安說，希望透過擴大公共自行車使用選擇，不僅提供更省力的移動方式，也鼓勵長者及身心障礙者走出家門、培養運動習慣，實踐健康樂活與宜居永續的施政願景。

老宅延壽計畫效應 苗栗縣政府加碼100萬元補助老屋健檢耐震初評

中央2年50億元老宅延壽機能復新計畫備受歡迎，苗栗縣今年共受理1件公寓、61件透天申請案，實質審查排序中，縣議員廖秀紅擔心啟動資格之一的耐震初步評估費用的「門檻」，變成「看得到、吃不到」，縣府回應老屋健檢初評補助今年滿額，加碼100萬元，持續受理中。

苑裡垃圾場火警出動挖土機仍難滅 消防局：可能要燒好幾天！

苗栗縣苑裡垃圾場轉運站火警，濃煙含有惡臭味隨風飄散，下風處居民均關緊門窗防護，環保局也啟動監控；消防局表示，因滅火困難，今天上午持續派遣大量人車至現場灌救，並出動挖土機開挖底層配合，尚無完全撲滅時間表。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。