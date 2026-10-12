桃園首屆「鑄城獎」揭曉 張善政盼打造不輸台北的城市天際線

桃園市首屆「鑄城獎」今天揭曉，共有41件公共建築、社會住宅及民間建案參賽。市長張善政表示，桃園正處於塑造城市天際線的黃金時機，每棟新建築都將影響未來數十年的城市樣貌，期盼建築業者不只追求開發，更要兼顧美學與品質，讓桃園天際線不輸台北，甚至能與國際城市相比。市府將持續支持鑄城獎舉辦，透過公私合作提升城市景觀。

首屆鑄城獎由桃園市不動產建築開發商業同業公會主辦，評審團在不到兩周內走訪40多處參賽案場，透過簡報及實地勘查評選。

張善政指出，打造美麗城市不能只靠政府，桃園過去部分建築工地圍籬不美觀，舊城區老舊問題也影響民眾前往意願，市府近年已著手改善工地景觀及推動舊城區再生，但新建築更是決定城市長遠面貌的關鍵。

他以半導體晶片為例，手機使用3、5年可能汰換，建築卻會矗立數十年甚至更久，成為後代看得見的城市資產。建築師、工程師及開發商應有使命感，不能因設計不佳讓城市變醜。

張善政說，西雅圖、紐約等城市都有鮮明天際線，桃園仍在逐步形成，每個建案都是其中一部分。相較建築已定型的城市，桃園仍有塑造未來景觀的機會，盼鑄城獎持續舉辦，讓業界以作品為榮。

都發局表示，本次獎項公共建設類由「桃園會展中心」及「楊梅一號社會住宅」獲獎，住宅類有5件民間建案獲頒鑄金獎。其中，桃園會展中心兼具展演機能與綠建築設計，楊梅一號社宅結合全齡照顧及社區公共設施。住宅類鑄金獎則包括鑫利川建設「江岸拓美」、冠奕建設「深耕13」、川睦建設「叡極」、京懋建設「京懋敦和」及定泰建設「定泰臻翫」。