竹市南寮漁港浮動碼頭、冷鏈工程 擬116年開工

新竹市議會於今天舉行本屆最後一次定期會閉幕，議事廳特別安排了一場溫馨感人的感恩致敬儀式。議長許修睿率全體員工向長期為市民打拚的議員們表達敬意與感謝，同時也特別向6名不尋求連任、勞苦功高的資深議員獻上誠摯祝福。市長高虹安與市府主管也到場獻花，感謝他們為地方自治與城市發展奠定深厚基礎。

2026-10-12 14:31