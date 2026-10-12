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竹市南寮漁港浮動碼頭、冷鏈工程 擬116年開工

中央社／ 新竹市12日電

立法院經濟委員會今天考察新竹市南寮漁港，國民黨立委鄭正鈐指出，漁港浮動碼頭更新及冷鏈倉儲工程總經費逾新台幣2.7億元，預計民國116年開工

鄭正鈐今天發布新聞稿表示，南寮漁港受到沿岸漂沙、風吹沙及河口輸砂等因素影響，除了增加疏浚經費，更須從源頭改善，將要求水利署參與頭前溪及鳳山溪河口輸砂治理，降低港區反覆淤積問題。

漁業署長王茂城簡報表示，113年至116年每年編列約4000萬元辦理疏浚，較過去每2年約2500萬元增加，並初步提出經費約6867萬元的北側防風定砂方案。

王茂城表示，浮動碼頭規劃投入1億4958萬元辦理更新、增設及底部整平清淤，預計116年開工、117年完工，施工期間將安排漁船停泊，降低對漁民作業的影響。

鄭正鈐表示，新竹區漁會冷鏈倉儲工程總經費1億2200萬元，由漁業署補助6100萬元、漁會自籌6100萬元，預計116年開工、118年完工啟用。

針對南寮海水淡化廠，鄭正鈐表示，廠區噪音及鹵水排放涉及漁民生活與生計，113年已促成水利署與漁會及漁民簽署救濟協議書，要求水利署加強溝通並妥善辦理補償。

水利署副署長王藝峰指出，已透過地方說明會及拜訪里長持續溝通，另投入3743萬元辦理海水淡化廠周邊環境改善工程。

南寮漁港 碼頭 開工

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