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竹市議會定期會落幕感謝6卸任議員 這2位還獲議長贈iPhone 18 Pro

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
議長許修睿向6名不尋求連任、勞苦功高的資深議員獻上誠摯祝福，市長高虹安與市府主管也蒞臨獻花。圖／市議會提供
議長許修睿向6名不尋求連任、勞苦功高的資深議員獻上誠摯祝福，市長高虹安與市府主管也蒞臨獻花。圖／市議會提供

新竹市議會於今天舉行本屆最後一次定期會閉幕，議事廳特別安排了一場溫馨感人的感恩致敬儀式。議長許修睿率全體員工向長期為市民打拚的議員們表達敬意與感謝，同時也特別向6名不尋求連任、勞苦功高的資深議員獻上誠摯祝福。市長高虹安與市府主管也到場獻花，感謝他們為地方自治與城市發展奠定深厚基礎。

市議會指出，今天儀式聚焦於6名不尋求連任的議員，包含前議長鄭成光、副議長余邦彥、前副議長孫鍚洲及議員段孝芳、曾資程與劉康彥。許修睿議長特別致贈每位卸任議員象徵「議員議政圓滿功成卸任，另創人生新價值」的新竹在地精美琉璃藝品「萌芽」，並獻上美麗花束，祝福6人卸任後海闊天空、平安喜樂。

其中，針對締造11連霸紀錄、資歷長達44年的前議長鄭成光，以及身兼運動健將的副議長余邦彥，許修睿更驚喜加碼致贈最新款的「iPhone 18 Pro」手機，象徵滿滿的心意，期盼兩位前正副議長能透過新科技記錄精彩的退休生活點滴，並能時常與議會老同事話家常、給予後輩提點指導。

儀式尾聲，由許修睿頒贈新竹市議會前兩隻石獅子造型的紀念品給前議長鄭成光，象徵「王者高節」，感謝對方長達49年投身民意代表服務的卓越貢獻。

針對締造11連霸紀錄、資歷長達44年的前議長鄭成光，以及身兼運動健將的副議長余邦彥（中），許修睿（左）更驚喜加碼致贈最新款的「iPhone 18 Pro」手機。圖／市議會提供
針對締造11連霸紀錄、資歷長達44年的前議長鄭成光，以及身兼運動健將的副議長余邦彥（中），許修睿（左）更驚喜加碼致贈最新款的「iPhone 18 Pro」手機。圖／市議會提供

議長許修睿向6名不尋求連任、勞苦功高的資深議員獻上誠摯祝福。圖／市議會提供
議長許修睿向6名不尋求連任、勞苦功高的資深議員獻上誠摯祝福。圖／市議會提供

針對締造11連霸紀錄、資歷長達44年的前議長鄭成光（中），以及身兼運動健將的副議長余邦彥，許修睿（左）更驚喜加碼致贈最新款的「iPhone 18 Pro」手機。圖／市議會提供
針對締造11連霸紀錄、資歷長達44年的前議長鄭成光（中），以及身兼運動健將的副議長余邦彥，許修睿（左）更驚喜加碼致贈最新款的「iPhone 18 Pro」手機。圖／市議會提供

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