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竹市敬老愛心卡再升級！高虹安宣布10月16日起開放租借YouBike電輔車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今舉辦記者會，由市長高虹安宣布10月16日起長者及身心障礙者可使用社福點數借用YouBike 2.0E電輔車。圖／新竹市府提供
新竹市府今舉辦記者會，由市長高虹安宣布10月16日起長者及身心障礙者可使用社福點數借用YouBike 2.0E電輔車。圖／新竹市府提供

新竹市府今舉辦敬老愛心卡開放使用於YouBike 2.0E電輔車記者會，由市長高虹安宣布，10月16日起長者及身心障礙者可使用社福點數借用YouBike 2.0E電輔車，讓日常出行更加便利。高虹安說，希望透過擴大公共自行車使用選擇，不僅提供更省力的移動方式，也鼓勵長者及身心障礙者走出家門、培養運動習慣，實踐健康樂活與宜居永續的施政願景。

高虹安表示，市府自今年4月1日起推出YouBike 2.0前30分鐘免費、YouBike 2.0E電輔車前30分鐘半價優惠，獲得市民熱烈回響。為進一步提升長者及身心障礙者的交通便利性，自10月16日起開放敬老愛心卡持卡人於新竹市境內（不含新竹科學園區）使用社福點數借用YouBike 2.0E電輔車。收費方式為前30分鐘扣10點，超過30分鐘至2小時內，每增加30分鐘扣20點，且社福點數補助不設騎乘時數上限，讓持卡人能依自身需求彈性運用，享有更便利、友善的公共運輸服務。

高虹安表示，目前竹市YouBike累計使用人次已達1500萬人次，電輔車周轉率更曾創下全國第一，單車每日最高可達12轉，顯示市民使用需求熱絡，也展現公共自行車的高使用效益。

為回應長者對交通服務多元化的期待，市府選擇開放敬老卡及愛心卡持卡人使用社福點數借用YouBike 2.0E電輔車，讓長者在步行距離較遠或搭乘公車較不方便時，能有更省力、便利的交通選擇。

她說，目前竹市已有600輛電輔車，市府也與微笑單車合作，預計於年底前再投入450輛，屆時電輔車數量將突破1000輛，持續提升公共自行車服務量能。

微笑單車董事長劉麗珠表示，新竹市將敬老愛心卡每月補助點數提高至1200點，且使用範圍多元，相較其他縣市提供長者更多元、便利的選擇，充分展現市府對高齡市民的用心照顧。她也肯定高虹安市長10月16日起開放敬老卡、愛心卡租借YouBike 2.0E電輔車，不僅讓長輩騎乘更省力，也能透過點數折抵騎乘費用，減輕交通支出負擔。

高虹安指出，2023年年起市府陸續將卡片使用範圍延伸至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目；2025年8月1日起更將敬老卡申辦對象擴大至55歲以上原住民長輩，並提高台鐵單趟次點數補助上限，讓社福資源更貼近市民實際需求。

社會處表示，市府持續檢視持卡人的使用需求，今年初開放行動不便者透過敬老愛心卡使用農會、藥局代買服務，並自10月1日起將敬老卡及愛心卡每月總點數提高至1200點，農會及藥局每月使用點數上限也調升至300點。

社會處說明，目前竹市敬老卡持卡人數已達7萬1653人，占全市65歲以上人口的94.3%；截至今年9月底累計服務達220萬人次，敬老愛心卡使用點數率也從2023年的8%，提升至今年7月突破48%，顯示市府持續優化服務已逐步提升政策使用效益，讓更多市民實際受惠。

社會處提醒，無論是否使用敬老卡或愛心卡借車，自今年1月1日起，租借YouBike 2.0及YouBike 2.0E電輔車均須完成免費公共自行車傷害險投保。民眾只要透過YouBike官方網站或手機操作，登入會員後完成卡片綁定及投保程序，即可享有更完善的騎乘保障。

YouBike 高虹安 長者

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