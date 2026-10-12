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老宅延壽計畫效應 苗栗縣政府加碼100萬元補助老屋健檢耐震初評

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣30年以上老屋約6.5萬戶，縣府耐震初評補助加碼100戶。聯合報系資料照
苗栗縣30年以上老屋約6.5萬戶，縣府耐震初評補助加碼100戶。聯合報系資料照

中央2年50億元老宅延壽機能復新計畫備受歡迎，苗栗縣今年共受理1件公寓、61件透天申請案，實質審查排序中，縣議員廖秀紅擔心啟動資格之一的耐震初步評估費用的「門檻」，變成「看得到、吃不到」，縣府回應老屋健檢初評補助今年滿額，加碼100萬元，持續受理中。

中央老宅延壽計畫今年第一年，苗栗縣獲配4025萬元，廖秀紅表示，計畫立意良善，但民眾迭有反映最大問題是老舊公寓沒有管理委員會，住戶整合困難，前期鑑定及規畫費又要先墊，鄉親有需求，卻卡在第一關，變成「看得到、吃不到」，縣府應設法協助，落實老宅延壽計畫美意。

縣府工商發展處長詹彩蘋指出，老宅延壽計畫縣府預計辦理2棟公寓、20棟透天住宅，共受理1棟公寓、61棟透天住宅申請，目前排定實質審查及排序作業，核定後今年若還有名額，再予公告受理申請；至於縣府配合營建署，補助老屋健檢（都市計畫區內私有住宅辦理結構初評及詳評計畫），今年預定受理40件、60萬元滿額，縣長鍾東錦考量全縣30年屋齡以上老屋占58.7%，約6.5萬戶，需求性高，加碼100萬元補助，持續受理申請中。

她表示，老宅延壽計畫明年還會續辦，苗栗縣獲配1億多元，老屋健檢初評報告只是老宅延壽資格文件之一，沒有時效問題，因此民眾可以利用隨時申請，只是必須先墊付，補助款項後來才會核撥，此外，工商發展處也會輔導成立管委會等，協助申請老屋健檢、老宅延壽等政策。

工商發展處指出，老屋健檢如同身體健康檢查，耐震初評透過專業技師了解建築物整體結構安全，解除疑慮或後續修繕補強、重建處理的參考，協助屋主降低評估成本，及早發現問題、及早改善，符合資格戶要把握機會，洽詢電話037-361430。

中央2年50億元老宅延壽機能復新計畫備受歡迎，縣議員廖秀紅今天在議質詢恐「看得到、吃不到」。記者范榮達／攝影
中央2年50億元老宅延壽機能復新計畫備受歡迎，縣議員廖秀紅今天在議質詢恐「看得到、吃不到」。記者范榮達／攝影

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