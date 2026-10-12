苑裡垃圾場火警出動挖土機仍難滅 消防局：可能要燒好幾天！

苗栗縣苑裡垃圾場轉運站火警，濃煙含有惡臭味隨風飄散，下風處居民均關緊門窗防護，環保局也啟動監控；消防局表示，因滅火困難，今天上午持續派遣大量人車至現場灌救，並出動挖土機開挖底層配合，尚無完全撲滅時間表。

位於苑裡鎮水坡里的垃圾轉運站，昨午約3時突發生火警，消防局接獲通報後已第一時間派員趕赴現場佈水線滅火，目前火勢雖已獲控制並無明火，但灰白色濃煙仍持續飄散，環保局同步啟動空氣品質突發事件應變監控機制，即時掌握空品及煙流擴散狀況，並呼籲周邊及下風處民眾留意呼吸防護，避免影響健康。

鄰近下風方向的福田里長郭麗雲說，昨天風大往南吹，里民都能明顯感受到臭味，但今天風勢變小，臭味也較淡了；至目前為止，沒聽說有人因此感到身體不適。

消防局第四大隊長洪銘陽表示，今天上午共出動8車、24人，持續至火場灌救，並出動挖土機開挖配合，目前表層雖已無明火，但地下持續悶燒，煙也繼續上飄，要完全撲滅很困難，預計可能還要燒好幾天。

環保局則提醒，位於下風受煙流影響區域之民眾，請務必做好個人防護措施，關閉門窗，以保護自身的健康；同時，可多加利用環境部「空氣品質監測網」或於手機下載「環境即時通」APP，掌握第一手空品監控資訊。