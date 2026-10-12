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桃園拉拉山獲國際暗空勝地認證 全台首座、亞洲第3處

中央社／ 桃園12日電

桃園市政府觀光旅遊局今天表示，在國慶日接獲國際暗空協會通知，拉拉山榮獲國際暗空勝地認證，將於14日正式公布，成為全台首座、亞洲第3座獲此認證的地點，也是六都首例。

桃園市觀光旅遊局發布新聞稿表示，國際暗空協會對「暗空勝地（Urban Night Sky Place）」的認證標準嚴格，須同時滿足多項條件，包括位處人口5萬以上城鎮50公里範圍內、為免費開放的公眾空間，以及區域內三分之二以上戶外光源須符合暗空照明原則等硬性條件。

觀旅局說，由於拉拉山認證範圍涵蓋部落及生活聚落，改善照明須兼顧夜間用路、安全與居民需求前提下深入溝通、改善在地人工光源，建立信任與交流關係的過程極具挑戰性。市府透過地方說明會、地方改燈與倡議工作坊、天文導覽培訓課程、暗空主題體驗活動以及多場次跨局處會議持續溝通。

觀旅局指出，市府團隊秉持「暗空不暗地」理念，順利改善超過400盞公有路燈，加裝燈罩或調整角度，並輔導數十家在地旅宿業者簽署「暗空勝地管理公約」，另外也公告「桃園市光污染防制要點」，讓區域內光源順利通過國際標準高門檻，期盼結合生態保育與星空觀光，發展拉拉山夜間旅遊特色。

拉拉山 桃園 六都

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