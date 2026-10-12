歲出刪減1億…竹市總預算三讀通過 高虹安：聚焦老幼共好與建設

新竹市議會今三讀通過116年度新竹市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，市長高虹安說，本次審議結果，在總預算部分116年度歲入原編列427億881萬元，照案通過；歲出編列424億705萬3000元，經議會刪減1億元，刪減後歲出預算423億705萬3000元，歲入歲出相抵賸餘數4億175萬7千元。在附屬單位預算及綜計表部分，總收入原編列170.86億元，總支出原編列173.75億元，照案通過；收入支出相抵，計短絀2.89億元。

高虹安表示，116年度總預算持續秉持財政紀律及資源妥適分配精神，並以「財政穩健、擴大建設、城市升級」為原則完成編製，各項預算均審慎檢視各局處業務需求後編列。116年度總預算歲出較上年度減少13.29億元，但扣除振興經濟消費金、世紀鑫城房地價購裝修及補助基金償還債務等一次性經費後，實質歲出增加35.13億元。

在老幼共好部份，市府落實生育津貼加碼與新增好孕補助，盤點活化公有空間擴增公托量能並導入定點臨托，減輕育兒負擔；長輩新增健保自付額補助、敬老愛心卡升級至每月1200點；同步打造青年專屬空間並推動青年AI領航補助，完善全齡支持網絡。

高虹安說，在新竹好學方面，市府全力籌辦2028年全中運；持續推動國中小營養午餐免費與生生好骨力，擴大生生用平板、AI智慧學習與無人機科技教育；積極籌設K-12科技雙語學校，加速老舊校舍整建與安心通學步道改善。

在交通暢行與智慧治理政策上，市府全力推進「關埔空橋」生活圈建設（含慈濟路空中人行天橋串聯工程等），落實人車分流；持續推展安心路平專案、景觀大道改善與智慧號誌控管；導入AI智慧輔助建照審查系統，並推進客雅水資中心放流水再利用。

針對安全守護與警消升級，高虹安指出，市府始終做第一線警消最堅強後盾，重點推動多處警消辦公廳舍新建及整建工程，全面改善執勤與備勤環境；同步汰換高效能消防車輛、充實先進救災防護裝備並升級科技治安設備，全方位強化城市防救災量能與治安防護網。