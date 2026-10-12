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招商卡關！竹北家樂福大樓2、3樓流標4次 蔡志環促縣府尋解方

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市原址為家樂福和HOLA賣場的「縣治停車場商業大樓」，目前一樓已招標完成。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市原址為家樂福和HOLA賣場的「縣治停車場商業大樓」，目前一樓已招標完成。圖／新竹縣政府提供

竹北家樂福大樓自今年1月退租後，商場招商進度備受關注，其中二、三樓歷經多次招標仍閒置。新竹縣議員蔡志環今天在議會質詢指出，大樓閒置不僅影響周邊商圈發展，也牽動地方商業活力，要求縣府跨局處合作、提出具體活化規畫及執行時程。新竹縣長楊文科表示，一樓已由全聯得標，二、三樓則正評估運動設施、大型宴會場所及親子館等多種用途，盼重新定位空間，吸引業者進駐。

蔡志環指出，家樂福大樓不只是一棟建築物，更關係周邊商圈發展及地方商業活力，縣府不能只依靠既有招商模式，應借重專業資源、加速行政作業，並請交通處協助盤點停車場多目標使用範圍，擴大業者進駐的可能性。

蔡志環強調，商圈復甦需要縣府各單位共同努力，要求交通處提出後續執行時程及具體規畫，透過招商、交通及商業環境改善，帶動地方商圈重新繁榮。

縣府交通處長姜禮仙表示，縣治停車場商業大樓一至三樓商場於今年1月9日完成開標，由全聯得標一樓，面積近1060坪。除傳統超市經營模式外，全聯也將結合家電、3C等產品，打造複合式商場。目前業者已進場施作裝修工程，預計今年12月底完成，正式開幕日期將由業者視營運籌備情況對外公告。

至於二、三樓招商，姜禮仙指出，縣府正持續檢討租金及招租條件，預計10月底至11月初再次公告招商。近期已有多家潛在業者主動洽詢，包括運動休閒設施業者，縣府將協助媒合，加速大樓活化。

姜禮仙說，目前二、三樓允許使用用途為商場及餐廳，若未來得標業者符合停車場多目標使用規範，縣府將協助辦理相關申請程序，降低業者進駐門檻及疑慮，爭取引進更多元的業種。

楊文科表示，一樓場地啟用後預期可帶來商機與人潮，至於二、三樓空間如何規畫，縣府正評估朝運動設施、大型宴會場所或親子館等不同用途思考，希望讓竹北市民有更多使用空間。雖然先前多次招標未果，縣府將重新思考空間定位與使用方式，盼找到合適的規畫方向。

新竹縣議員蔡志環今天在議會質詢指出，大樓閒置不僅影響周邊商圈發展，也牽動地方商業活力，要求縣府跨局處合作、提出具體活化規畫及執行時程。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員蔡志環今天在議會質詢指出，大樓閒置不僅影響周邊商圈發展，也牽動地方商業活力，要求縣府跨局處合作、提出具體活化規畫及執行時程。記者郭政芬／攝影

家樂福 竹北 大樓

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