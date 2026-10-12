苗栗市西山公墓竹林空地遭棄置大批廢棄物 檢警環全力查緝

苗栗市西山公墓附近竹林空地上周遭棄置31桶廢液及50餘袋太空包營建混合廢棄物，縣議員徐筱菁接獲反映，地方人士擔心汙染，尤其是疑似化學廢液毒性，縣府環保局長沈鳳臺表示，第一時間鋪設吸油棉，並委外評估清除，檢警環並啟動查緝行動。

苗栗縣議會今天總質詢，徐筱菁表示接獲反映，並派員勘察，10月7日在西山公墓附近竹林發現大批廢棄物，其中，桶裝廢液疑似化學廢液，地方人士憂心忡忡，恐汙染毒害環境，徐筱菁說，苗栗縣遭亂丟廢棄物迭有所聞，有關單位應該研議有效防制對策，並盡快查獲行為人重罰嚇阻。

沈鳳臺說，檢警環有防制廢棄物亂倒連繫平台，但苗栗縣道路四通八達，一些地方偏僻少住家，因此外縣市廢棄物入侵，這件西山公墓附近廢棄物案，警方過濾監視器，全力清查可疑車輛及嫌疑人。

環保局指出，西山公墓附近南勢坑段遭非法棄置31桶廢液桶，棄置桶標示內容物為乙酸正丁酯、乙酸乙酯，屬易燃性事業廢棄物C-0301（廢液閃火點小於60℃之廢棄物），另有50餘袋廢磚、混凝土塊、碎石棉瓦片等，太空包營建混合物。

現場2桶傾倒廢液洩漏，環保人員將桶扶正並蓋妥，採樣送驗，因廢液少部分洩漏，第一時間鋪設吸油棉，後續將另以採購方式，委託合格清除業者清除至暫存場地，避免汙染及火災風險擴大，全案依違反廢棄物清理法究辦中。

苗栗市西山公墓附近竹林空地，上周發現遭棄置31桶廢液，及50餘袋太空包營建混合廢棄物。圖／徐筱菁提供

苗栗市西山公墓附近竹林空地，上周發現遭棄置31桶廢液，及50餘袋太空包營建混合廢棄物。圖／徐筱菁提供